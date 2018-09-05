〈南部〉淹水救助金 首批北門區可望下週發放

2018-09-05

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕日前台南大雨帶來災情，南市放寬受災戶救助金申請門檻淹水二十公分以上，初估受災戶提高至一萬兩千多戶，昨天就有不少民眾查詢，首批北門區重災區救助金可望下週就能發放。

市府受理期限放寬 到28日截止

市府針對積淹水二十公分以上、未達五十公分受災戶，每戶發放五千元慰助金，積淹水超過一百公分，除原有補助五千元外，另加發一萬元慰助金。淹水五十公分至一百公分的補助則不變。副秘書長李賢衞昨率領各區公所說明災損申報協助情形，強調「從優、從寬、從速」原則，確定受理期限放寬一個月，到九月二十八日截止。

民進黨台南市長參選人黃偉哲也提出三點訴求，為漁民爭權益，首先便是務必要在九月底前發放補助，接著是延長受災登記時間並申請延遲專案救助，最後則是農業局應針對七股、將軍、北門及安南區等文蛤生產區，辦理延遲性災損。國民黨籍參選人高思博則批評市府，申請補助還得簽切結書，防災民像防騙子一樣，市民根本不求這種錢，只想要不淹水的家鄉。

民眾自己指定水痕線 簽切結書負責

由於淹水高度，涉及救助金額度，五十公分以上還有中央的兩萬元，民政局代理局長林振祿不諱言，申報作業難免會碰上淹水高度認定問題，淹水痕可能不清楚，甚至出現部分民眾比著牆壁水漬說「四十五公分可不可以變成五十公分」，因此由民眾自己指定水痕線，同時簽具切結書負法律責任，區公所里幹事依現地及周遭事實複查提報，而不是由里長出具證明書，避免發生虛報不實的法律問題，以前莫拉克八八水災就曾有嘉義地區里長及里幹事因而遭起訴案例。

各區公所動員 完成8千多戶查報

林振祿表示，各區公所於八月二十四日起即動員包含志工在內一千七百名人力，協助淹水戶丈量淹水高度、提報淹水救助、協助繕打整理文件，已完成淹水查報作業約八千件，包括學甲、北門、麻豆、仁德、永康等重災區，不分日夜投入各項災後復原及消毒工作，讓豪雨的傷害降到最低，協助民眾重整家園。

林振祿表示，初估一萬兩千戶積淹水受災戶，目前完成申報約八千多戶，將持續收案協助受災戶完成申報，而救助金不會等到最後才統一發放，先完成申報者分批核定發放救助金，首批北門區重災區兩百多戶大致在下週發放。

農業局：延遲性災害 月底前仍受理

農業局副局長李建裕指出，這次農業災害損失，截至昨日統計，漁業損失約一．一億到一．二億左右，農損超過五千萬元，畜產損失六千多萬，合計總金額將近兩億三千萬，正加緊作業中，希望農漁民在九月二十五日以前領到救災金，修建家園，且顧及豪雨土質鹽化致使災害比較慢發生，屬於延遲性災害部分，九月底前仍會受理民眾申報災損補助。