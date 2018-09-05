〈南部〉潛艦國造標案簽約 台船︰上看600億

2018-09-05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船公司今年接連拿到海軍、公務艦艇以及巡防艦標案，成果豐碩，董事長鄭文隆指出，潛艦國造預計於二○一九年建造標案簽約，後續將上看五百至六百億元，是脫胎換骨的契機。

董事長︰脫胎換骨契機

二○○八年金融海嘯爆發，近十年來造船需求嚴重萎縮，前年海運市場最低迷，台船虧損超過半個股本。台船年初就預言今年造船業會復甦，鄭文隆表示，脫胎換骨契機到了。鄭文隆指出，二○○八年全球有九三四家造船廠，今年只剩下三五八家，其中的一六三家在去年交付最後一艘船後就沒有訂單了，八月底，韓國最大、全球第七大航運公司韓進海運聲請破產保護，丟出第一枚震撼彈。

中國去年上半年新承接船舶僅一一五一萬載重噸，年減廿九％，大部分船企生產安排只能維持到二○一八年，明年船台、船塢空置率明顯上升。

台船以往以商船業務為主，佔營收九十％以上，因此低迷景氣嚴重衝擊台船營運，為克服造船過度集中的風險，台船朝多角化經營，將事業發展分為國艦國造、商船本業及離岸風電三大事業部。

鄭文隆說，在今年國艦國造標案得標金額高達一七八億元，四月參與國防部「鴻運計畫」中的新型兩棲船塢運輸艦標案以四十六．三五億元得標，在公務艦艇方面再傳捷報，七月份又獲得十五艘一百噸級巡防救難艇及四艘一千噸級巡防艦統包標案，潛艦國造有更龐大商機。