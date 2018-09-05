〈南部〉高雄區農改場 可望改制南區分場

2018-09-05

〔記者李立法／屏東報導〕配合農委會調整農改場組識編制計劃，高雄區農業改良場可望就地擴編提升為農委會農改場南區分場，服務範圍將擴大至台南、嘉義等農業生產重鎮。

應為農改場組織調整，農委會傾向比照農糧署模式，將全國七個地區農業改良場整編為北、中、南及東區分場。

具百年歷史的高雄農改場，將提升為農改場南區分場，服務範圍從高、屏、澎擴大至台南及嘉義等縣市，因台灣農業生產重地主要集中在南部縣市，產值也最高，南區分場日後角色將更加吃重，該組織調整計劃已送立院審查，本會期可望通過。