〈南部〉台東山坡地爭議 開發回饋金緩收

2018-09-05

縣府：目前33件先暫停收費

〔記者張存薇／台東報導〕農委會去年底修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，造成部分台東縣民眾在自家建地蓋房子還要繳一筆造林回饋金，遭批政府搶錢，農委會副主委李退之昨天表示，除持續推動山坡地劃出作業，也會召集各縣市討論是否修正相關辦法，至於有爭議的回饋金部分，由地方政府依法處理，農業處長許瑞貴明確表示，因條文有不明確之處，台東縣共卅三件將暫緩收取。

台東縣九十四％土地被列為山坡地，因為中央修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，其中第三條第十三款規定「申請建照的山坡地建築行為」必須依公告土地現值繳交六至十二％的山坡地回饋金、供造林之用，部分東海岸三鄉鎮及太麻里鄉民眾收到繳費通知單嚇一跳，有人一繳十幾萬元，氣得大罵政府搶錢。

山坡地可劃出者 農委會籲速辦

李退之、立委劉櫂豪與議員許進榮、林東滿、翁麗吟、農業處長許瑞貴昨天上午協商，並取得共識，李退之說明，依現行規定，台東縣鄉鎮市土地可從山坡地劃出者，將依個案檢討或加入中央開辦的通盤檢討，請縣府盡速依程序辦理，至於劃出作業期間，回饋金是否徵收，由縣府依權責依法裁量處理。另收取辦法應檢討或因地制宜修正，近期將邀各縣市政府討論。

許瑞貴說明，台東縣山坡地可劃出者不到一％，台東縣目前共有四十九件繳款通知、其中十六件無異議，但卅三件與第十三款規定有關，將暫停收費。