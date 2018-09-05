〈南部〉小南海晨運「應急」 公廁開放時間調整

2018-09-05

〔記者王涵平／後壁報導〕後壁區小南海風景區有全長約五公里的環湖步道，已成在地民眾休憩好去處，但委由公所管理的公廁開放時間卻是朝八晚五，晨運民眾反映「不便」。區長翁振祥獲悉後表示，決定調整為上午七點至下午六點開放。

小南海吊橋銜接禪寺與生態公園，全長約五公里環湖賞景步道兼具散步與騎單車功能，兩側蓊鬱林蔭，炎炎夏日感覺暑氣全消，空氣相當清新，也吸引不少外地遊客前往。

8點才開放 晨運長者不方便

市府在吊橋旁單車租賃站下方興建公廁，委由公所管理，開放時間為上午八點至下午五點，提升休憩服務品質，相較以前只有流動廁所，遊客覺得現在方便許多，但鄰近上茄苳民眾晨運時一有急需，公廁卻不得其門而入，感到相當不便。

有民眾反映，人有三急，屎尿就佔其二，五、六點晨運者，多是上年紀的老人家，曾看到有些長者真的忍不住，就地便溺，相當難堪。

區長便民 調整為7點開放

在地民眾指出，小南海未規劃步道等休憩設施前，不少老人家會在上茄苳通往侯伯或者侯伯通往土溝的樟樹綠色隧道晨運，但有些長者三、四點就出門，天色昏暗，在路上走相當危險，現在能有小南海可以晨運，政府立意良好，但也希望提供長者更好的服務。

後壁區長翁振祥表示，接獲民眾反映後，決定調整為上午七點至下午六點，因公廁地處偏遠，也有民眾擔心夜間開放會有治安疑慮，兼顧民眾需求與妥善管理，適當延長開放時間。