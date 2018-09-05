〈南部〉四季采風 觀旅局推米其林三星之旅

2018-09-05

主題活動套裝行程 多秒殺額滿

〔記者王涵平／新營報導〕台南在地主題小旅行豐富多元，今年參與人數已突破二千人次，活動報名多秒殺額滿，不少民眾向隅，南市觀旅局表示，民眾平日可報名米其林三星之旅，感受四季采風。

南市觀光旅遊局表示，搭配活動規劃及推出多條不同區域深度體驗專屬遊程，網羅重大節慶、農漁事體驗、生態體驗、產地料理等豐富主題，希望民眾上山下海玩不膩，不僅南部旅客參與踴躍，更成功吸引中北部及外國旅客熱情參與。

例如「月津港燈節」及「鹽水蜂炮」活動推一至二日活動限定套裝行程，吸引七百卅八人參加；「國際蘭展」深入感受後壁農村生活樣貌，吸引五百人參與；「國際芒果節」芒果特色餐、採果樂體驗套裝遊程，有二百九十二人參團；「七股海鮮節—揪團遊七GO」一日遊，吸引二百七十九人。

九月底「關子嶺溫泉美食節」，將整合三家東山業者推出活動限定在地風土小旅行，在台南好玩卡平台販售，讓民眾到關子嶺享受泥漿溫泉外，也能體驗椪柑採果、龍眼烘焙、咖啡品嚐的產業行程。

星期五至週日 可報名散步路線

活動報名向隅的民眾可以散步方式深度認識台南，星期五至星期日可選擇在台南旅遊網線上報名台南米其林三星之旅，有八條提供免費導覽服務的散步路線。

包括府城歷史散步—孔廟線；老屋，老店，老生活；府城歷史散步—赤嵌線；安平老街巡禮；五條港舊城漫遊—日光線；五條港舊城漫遊—星光線；鹽水月津港漫遊；關子嶺溫泉鄉散步等，詳細路線可上網查詢「台南米其林三星之旅」。