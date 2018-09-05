〈南部〉路平政策 陳其邁、韓國瑜下猛藥

2018-09-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕道路坑洞多，是許多高雄市民心中的怨！民進黨高雄市長參選人陳其邁昨發表路平政策，強調一年內若無成效，工務局長要負責；國民黨高雄市長參選人韓國瑜更猛，表示會由一位副市長管路，做不好就下台。

陳其邁昨偕同台灣建築中心董事長楊欽富、高雄市土木技師公會理事長黃清和，共同發表「三個標準、打造路平」道路政策。

陳其邁︰一年沒成效 工務局長負責

他說明，若擔任市長，上任三個月內會全面檢視高雄主要幹道、易肇事路段，並進行補強或重新鋪設，而道路從施工、監造到養護的每個過程與細節，都要參考日本東京都標準，若一年內路平沒有成效，會要求工務局長負起責任。

此外，還計畫成立路平監督委員會，對道路進行抽檢及專業簽證，推動即時錄影、全民監督；全市也將分成六個責任區，接到坑洞通報須在八小時內處理；未來新工處將全權管轄道路施工與維護，養工處改制為公園管理處，專司路樹、公園、植栽養護。

陳其邁還提及，會持續推動管線共構、減少人孔蓋等措施，並擴大道路挖掘管理中心編制，市府相關局處、中油、台電、瓦斯等單位都要派人駐守，統籌管控開挖事宜。

韓國瑜︰副市長專責道路管理事宜

韓國瑜認為，道路坑洞最大問題是缺乏統一管理及驗收有瑕疵，未來他若當選高雄市長，將會由一位副市長專責道路管理相關事宜，做得不好，副市長就下台。

韓國瑜說，基本上贊同陳其邁向日本取經的方向，但日本道路養護標準費用龐大，以高雄財力而言，應先做謹慎評估與精算，再將有限資源用於刀口上，以最小成本發揮最大效益。