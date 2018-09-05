〈南部〉小港中山四路12日起修補 將交管

2018-09-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕小港區中山四路是高雄國際機場往返市區主要通路，日前因豪雨不斷、路面出現許多坑洞；高雄市政府昨宣佈，預定九月十二日展開第一波修路工程，工期約卅天，屆時將有大範圍管制，籲請用路人體諒。

高市工務局說明，八月下旬豪雨不斷，造成中山四路產生大小坑洞，為確保整體道路品質，決定於九月十二日起進行完整修補。

第一期施工 金福路到平和東路

工務局指出，預計第一期施工路段為金福路到平和東路間北上車道，施工期約卅天，施工期間將進行大範圍交維管制及規劃替代道路。工務局進一步說明，原則上施工過程會採半半施工，亦即北上車道一半封路修補、一半仍通行，完成後再封一半、修另一半；後續南向，以及其他路段也依循此模式。

小客車可改道翠亨南路

由於中山路車流量極大，包括來往機場旅客，及進出中山高各型車輛（中山四路位處中山高末端），工務局呼籲用路人配合交維措施進行改道，也建議小客車可改道翠亨南路，對於造成交通不便，懇請市民體諒。

先全面檢測路基承載力

工務局表示，中山路改善計畫不只將路面刨除重鋪，會先全面檢測路基承載力，針對承載力不足部分進行基底改良，再全路段進行刨鋪廿公分轉爐石改質瀝青混凝土，施工將分四層逐層鋪築，除進行測量及人手孔下地作業，並派員進駐瀝青場管控落實材料源頭品質，施工時全程錄影。

道路鋪設完成後，鋪築後嚴格要求養護六小時，避免路面產生變形，進一步提升安全、舒適的道路品質，可望有效提升路面耐久性及使用年限。

第一期完工後，後續將進行中山四路金福到中安路、中安路到高速公路路段改善，預計今年底完成。詳細交通管制資訊，民眾可上工務局網站查詢，網址為︰https://pwb.kcg.gov.tw/Web/。