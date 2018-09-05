〈南部〉秋節往返台東 搭火車三階段搶票

2018-09-05

一般車票 7日開始預訂

〔記者張存薇／台東報導〕中秋連假火車票準備開搶！除台鐵東部幹線火車票七日零時開放訂票、八日零時為實名制火車票訂票，台東縣政府中秋節返鄉、返工專車各開出一班，分別為廿一日晚間六時卅分樹林出發返東、廿四日中午十二時五十七分台東返北，限設籍台東縣、身分證V開頭的民眾購買，十七日晚間七時開放訂票。

實名制車票 8日起購買

今年秋節火車票預定分三階段，第一階段是台鐵一般及加開列車七日零時開放廿一至廿五日火車訂票，第二階段為八日零時開放八月一日後設籍花東及身分證為U、V開頭的民眾購買的東部幹線實名制車票。台北到台東實名制車票分別為廿一日晚間、廿二日早上各一班，台東返台北則為廿四日中午、傍晚各一班次。

此外，廿一至廿四日東部幹線線含跨線普悠瑪號、太魯閣號等發售無座票，每班限量發售一百廿張，於乘車當日於車站窗口發售，不提前預售。另提供東線、南迴線自強號及新自強號列車搭乘里程超過八十公里無座票八折優惠，詳情可參考台鐵網站。

縣府專車 17日開放訂票

至於東縣返鄉、返工專車為廿一日晚間、廿四日中午各一車次，均為普悠瑪號，全票六百元、半票三百元，十七日晚間七時開放網路訂票，訂票網址為http://htrain.taitung.gov.tw，取票時間為十八至廿一日、廿三日上班時間於台東縣政府大廳及十八至廿日每天上午十時至晚間七時在台北火車站一樓大廳服務中心，洽詢專線：（089）219998。