〈南部〉屏東上半年住宿業績 較去年少兩億

2018-09-05

與去年上半年比 全台銷售總額成長

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣觀光業面臨寒冬，今年上半年的整體住宿業銷售總額比去年衰退逾兩億元。

根據財政部全台營利事業家數及銷售額統計，今年一至六月屏東縣的住宿業銷售總額為二十二﹒二四億元，對比去年同期的二十四﹒五七億元，今年上半年屏東縣住宿業的業績蒸發了二﹒三三億元，跌幅約九﹒四％。

不論全台灣或高雄市的住宿業，今年上半年的銷售總額仍比去年同期成長，屏東的住宿業卻出現衰退，顯然不是「大環境不佳」。

儘管今年上半年屏東縣的住宿業銷售總額縮水，但住宿業的營利事業家數卻從去年上半年的一○八八家增加至一一三九家，在僧多粥少下，業者面臨更嚴峻的經營壓力。

墾丁重災區 將落實標價加強稽查

屏東縣觀傳處長黃建嘉表示，屏東住宿業衰退的重災區是墾丁，中國客緊縮，加上墾丁負面新聞不斷，都衝擊旅遊人數，縣府已輔導業者落實標價，並指派消保官加強稽查，唯有確保旅遊品質才能找回消費者。

文創業、生態旅遊 前景仍看好

黃建嘉說，近年來已有越來越多年輕的文創業者進駐恆春半島，獲得好評，當地的生態旅遊也逐漸受到青睞，新的觀光模式正在崛起，長期而言還是看好。

墾丁二○一四年遊客突破八百萬人次，去年只剩下四百三十七萬人次，今年上半年僅一百七十六萬人次，比去年同期又下滑，全年面臨四百萬人次保衛戰。

屏東縣住宿業銷售總額從二○○八年的二十七﹒七億元一路成長，二○一三年突破四十億元，去年全年達到五十二﹒一億元。

不僅住宿業遭逢衰退，今年上半年屏東縣的餐飲業銷售總額為五十三﹒九六億元，也比去年上半年的五十四﹒二九億元微幅衰退○﹒三三億元。