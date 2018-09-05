〈台北都會〉北市爭議勞健保補助款 976億還完了

2018-09-05

3日清償最後一筆攤撥金

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市「非設籍北市住民」高達九百七十六億餘元的勞、健保補助款爭議，二○○九年定調為「中央、地方對半」，二○一○年開始償還，郝市府還了七四九．三一億元，柯任內償還二二六．七四億元，北市府九月三日清償最後一筆攤撥金卅一億餘元，讓原定二○一九年償還的勞健保補助款提前一年劃下句點。

補償爭議款合計達九百七十六億餘元，郝龍斌任內償還七四九．三一億元，財源包括自籌款一三七．九○億元、借款二六七．○四億元及中央專案補助三四四．三七億元；柯文哲任內償還二二六．七四億元，財源包括自籌款一五八．一九億元、中央專案補助六十八．五五億元。

財政局長陳志銘表示，郝龍斌任內借款是跟市府內部基金的附屬單位預算調度，非屬未償債務，但本質仍為附屬單位的資金，未來仍得透過財務方式填補資金。

勞動局解釋，北市府於一九九○年開始編列預算支應「勞工保險條例」及「全民健康保險法」所規範直轄市負擔部分保費，但營業稅於一九九九年改為國稅，導致稅收減少，當時北市府向中央表達勞、健保補助對象應排除非設籍北市市民，並與中央打行政訴訟，二○○九年被判敗訴，與中央溝通後決議採取「中央、地方對分方案」。

勞動局表示，中央於二○一二年七月一日新修正的「勞工保險條例」及「全民健康保險法」，取消直轄市政府勞健保保險費補助五％規定，改由中央政府補助，結束長年爭議。