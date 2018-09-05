〈台北都會〉電子遊戲場與學校距離 新北部分放寬

2018-09-05

新版自治條例採分級管理

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府訂定「電子遊戲場業設置自治條例」，防止青少年逗留、沉溺電玩，二○一二年起三度送到市議會審議，規定與學校距離須九九○公尺以上，被質疑阻礙產業發展，退回市府修正；市府市政會議昨天通過新版內容，採分級管理，「普通級」的電子遊戲場與學校的距離從九九○公尺大幅放寬到只要五十公尺，「限制級」則提高到一千公尺以上，將送到議會再審。對此，議員質疑五十公尺距離學校太近，分明對業者放水。

普通級從990米降為50米

據統計，新北市登記的電子遊戲場業在二○一一年有四十家，市府透過臨檢，取締賭博性電玩及非法容留青少年等稽查作為，到目前為止僅剩十八家，其中兩家停業、八家大門深鎖，實際營業只剩八家，分布在淡水、三重及八里區，都是限制級的電子遊戲場。

市府經濟發展局商業發展科科長潘守亷指出，新北市「電子遊戲場業設置自治條例」分別在二○一二年五月、二○一二年十月及二○一五年三月送到議會審查，其中與學校的距離限制引起廣泛討論，原本一律規範九九○公尺，但今年六月舉辦專家學者公聽會後，決定參照其他縣市做法，改採分級管理。

限制級加嚴為千米以上

潘守亷表示，「限制級」指的是鋼珠台、娛樂性機台，例如「吃角子老虎」，必須距離學校一千公尺以上，比原來的九九○公尺更嚴，「普通級」是指益智類機種，例如賽車、格鬥等，必須距離學校五十公尺以上；至於坊間的「湯姆熊」或「湯姆龍」等遊戲場或選物販賣機，因為不是電子遊戲場，不納入自治條例的管制對象。

議員：市府自廢武功

市議會民進黨團總召集人李坤城批評說，市府對業者大放水，電子遊戲場對學童影響甚鉅，應以最嚴格的標準把關，目前夾娃娃等選物販賣機已亂象叢生，市府未守住先前的九九○公尺門檻，反而自廢武功，採取最寬鬆的標準，令人匪夷所思。

市議會國民黨團書記長林金結表示，許多電子遊戲場藏污納垢，掛羊頭賣狗肉地暗藏賭博電玩，心智不成熟的學童禁不起誘惑，嚴重影響青少年身心發展，一旦放寬設置標準，校園周邊恐將淪陷，他嘲諷「五十公尺有跟沒有一樣，乾脆不要設限算了。」

市議會無黨團結聯盟總召蔡錦賢也說，五十公尺距離學校太近，彷彿就開在學校隔壁，孩童逗留、沉溺將造成社會問題，建議市府重新檢討。

市府：會嚴格管理

潘守亷表示，除了設限與學校的距離，新版也規定限制級業者必須設在大型百貨公司或購物中心，公司登記的資本額要超過一億元，普通級的資本額不受限制，市府會嚴格管理。