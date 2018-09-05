〈台北都會〉《第一果菜批發市場改建案》公文證明 柯要求才提出北農版

2018-09-05

〔記者楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前在議會總質詢時，有議員質疑市府為何不採納北農總經理吳音寧提出、可省下十一億元的第一果菜批發市場改建版本，當時柯說不需要知道該版本，還嗆：「她懂什麼東西？」身兼董事長的副市長陳景峻也指該版本未經內部程序討論，如今卻有公文證明，北農版本是柯於市長室會議中要求才提出的。

陳景峻年初要吳音寧組改建小組

根據公文指出，去年十月卅日於市長室會議中，吳音寧曾向柯文哲報告北農對市府版的疑慮，當時會議決議「以整體規劃，一次改建，分階段施工之方案對外說明，反對者要提出替代方案，以供評估」。另外，北農常務董事會議紀錄也清楚顯示，今年一月廿四日，北農董事長陳景峻在會議中「要求吳音寧針對改建案成立小組」。

對此，吳音寧表示，十月開會時確實有做出這樣的結論，由於這是市府主導的公共工程，北農是需求單位，只能提出建議，她希望市府能將北農意見納入市府評估。

此外，外界對北農版改建案最大質疑點是市府版的汽車停車位為一八五○個，北農則縮減成為一二○○個，擔心未來會造成停車問題，吳音寧回應，第一果菜批發市場最重要的是拍賣場，當時思考如何在有限空間需求增加拍賣場，後來考量到第一果菜批發市場廠區內目前只有一百多個停車位已可運作，決定縮減停車場面積。吳音寧說，不論是市府版的一八五○個停車位，或是北農版的一二○○個停車位，和現在的一百多個停車位比都是增加許多。

北市府：是要反對者提替代方案

台北市政府發言人劉奕霆表示，柯市長當時在會議中指示「反對者要提出替代方案」，是認為有異議者應提出其他方案供市府討論；但此事仍須經程序於相關會議中報告，怎麼會沒有透過相關會議討論、就直接透過議會提出？