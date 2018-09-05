〈台北都會〉打柯政第一槍 姚文智要大巨蛋真相

2018-09-05

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智檢驗對手柯文哲的政見，昨開出第一槍。姚競選辦公室記者會指上月民進黨北市議員會勘大巨蛋，被拒於門外，國民黨台北市長參選人丁守中與黨籍議員卻能進入，批評柯的公開透明做半套，還找來民進黨青年支持者對柯提出四大問題，質疑「柯阿北你變了」，姚重申，若當選，簽署第一份公文就是跟遠雄大巨蛋解約。

綠議員會勘遭拒 柯道歉

對此，柯文哲昨下午議會市政總質詢表示，為什麼遠雄給兩個政黨不同待遇？他不需要為了遠雄跟民進黨團道歉，遠雄需跟民進黨團道歉；至於市府官員不能公平對待，是市府官員執行公務沒達公平性，「所以我們要道歉」、「建管處要跟他們（遠雄）講，這搞什麼鬼。」柯還說，市府不需要照遠雄意思做，這太丟臉，並裁示讓綠營議員隨時可現勘大巨蛋。

但遠雄企業團發言人楊舜欽回應，遠雄是BOT廠商，負責對象是北市府，並不是議員，如果可以讓議員覺得舒服，「我個人道歉，但我不能代表公司道歉」；他重申，只要北市府來函讓議員會勘，都可以提早發函。

北市府發言人劉奕霆表示，大巨蛋的處理情形，日前透過便當會直播對大眾說明，相關會議紀錄與爭議點公開於大巨蛋專頁中。劉說，大巨蛋現停工，經法院判定可先行報備施工與公安相關之工項；柯也提到，大巨蛋案將於本月進行都審，市府堅持不放水、不刁難的立場，這些資料都可查詢得知，何來外界之質疑？

姚辦昨召開「阿北，請告訴我真相：公開透明篇」記者會。

廿七歲的呂宜靜是台大國發所研究生，也是民進黨黨員，她說，四年前因為柯文哲的真而投給了他，但在大巨蛋案中都感受不到；呂問柯與遠雄密會幾次？為何態度從堅持解約到現在同意大巨蛋十四項工程？大巨蛋到底是停工或復工，以及柯接受周刊訪問時提到兩週了結大巨蛋，今日期限已到要如何了結大巨蛋？希望「柯阿北給答案」。

擔任姚辦發言人的北市議員阮昭雄提到，他向市府調閱大巨蛋十四項工程的進度，只拿到半張A4的紙，且上月底民進黨要到大巨蛋工地會勘卻遭拒，事後收到柯市府提供的大巨蛋參訪作業程序公文，阮不滿說：「議會是去觀光嗎？是去看猴子嗎？」且會勘還要遠雄公司審核，這是哪門子的公開透明。

對此，建管處說明，議員資料包含說明、工程進度表還有十四項工程列表，皆有詳細說明大巨蛋十四項工程進度。大巨蛋會勘均依照體育局所擬定的「大巨蛋施工期間工地參訪管理作業程序」，會勘案件由體育局主政，通知遠雄巨蛋公司配合辦理，非由遠雄公司審核，議員似有誤解。

姚也向「柯阿北」提問，什麼事情可以公開就大方公開，什麼事情不能公開就黑箱作業，質疑柯的公開透明有不同標準。