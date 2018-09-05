〈台北都會〉增編17.8億 基隆明年總預算194億

2018-09-05

人事、業務費占8成 債務零成長

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府市務會議昨天通過明年度的總預算額度，歲入、歲出是一百九十四．三五億元，比今年度增加十七億八○○○萬元；其中，經常門支出（人事費、業務費等）高達一百五十八億餘元，占八十一．三七％，資本門支出（建設性預算）是卅六億餘元，只占十八．六三％，明年度仍維持「債務零成長」，債務舉借及償還皆為三十億元，和許多縣市一樣都是「借新債還舊債」。

新市政大樓規劃費 三度闖關

基隆市明年度的總預算案將送九月中旬的市議會定期會審查，明年度仍編列「新市政大樓規劃設計與競圖費」一二五○萬元，以往兩年都被議會退回；對於第三度闖關有無把握？市長林右昌說，尊重市議會的決定。

基隆市明年度歲入預算為一百九十四億三五一五萬元，較今年度增加十七億○八五九萬元，主要是爭取到中央計畫型補助收入增加十億四○○○萬元，一般性補助收入也增加五億○四○○萬元，統籌分配稅款增加一億七○○○萬元。

財政、主計單位指出，教育科學文化支出占總預算三十二．四九％，比今年增加三．五四億元；其次是人事費支出四十八億四○○○萬元，因為非六都縣市公務員職務列等調整、警察人員人事條例修正，與公務員提敘調薪，讓人事支出增加五○○○萬元。

其他重點項目有「大基隆歷史場景再現整合計畫」增加六億○二○○萬元、未滿二歲育兒津貼補助增加三○五九萬元、基隆轉運站暨周邊環境改善工程一億七六○○萬元、望海巷海灣串聯計畫一億一○四四萬元等。