〈台北都會〉新北社宅及公益房東 租稅有優惠

2018-09-05

政府興辦 房、地稅減徵50％

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府制定「興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅、房屋稅自治條例」，減輕政府興辦社會住宅的財務負擔，並鼓勵房東參與包租代管，規定政府興建或購買的社會住宅，地價稅與房屋稅各減徵五十％；包租代管的房東，地價稅及房屋稅各減徵三十％；公益出租人（房客有領取政府補貼的房東）按自用住宅稅率課稅，昨天在市政會議通過後送市議會審議。但有房東質疑誘因不足，減徵標準不公平。

包租代管房東 減徵30％

新北市稅捐稽徵處副處長陳正輝指出，依據住宅法第二十二條，社會住宅在興辦期間，直轄市或縣市政府應課徵的地價稅及房屋稅得予適當減免，市府因此訂定自治條例，政府（包括中央或地方）自行興建或購買的社會住宅，地價稅及房屋稅各減徵五十％，優惠稅率分別是千分之五、一．二％；參加政府包租代管的房東，地價稅及房屋稅各減徵三十％，優惠稅率分別是千分之七、一．六八％；公益出租人按自用住宅稅率課稅，地價稅為千分之二，房屋稅為一．二％。

公益出租人 照自用住宅課稅

城鄉發展局住宅發展科科長鄭健志表示，公益出租人是指「房客有領取租金補貼或社會局身心障礙補助的房東」，估算全市至少有一萬五千名公益出租人，此外，包租代管已簽約房東有二○七戶，新北市今年底前完工的社會住宅有五六一九戶，都是房屋稅及地價稅的減徵對象。

房東質疑 政府民間差別待遇

對此，有房東質疑說，包租代管也是社會住宅的一種方案，為何政府興建的優惠稅率減徵五十％，民間只減三十％？差別待遇不公平，分明是「自肥條款」；也有民眾認為，要成為公益出租人必須公布房東資料、如實課稅，但地價稅及房屋稅只減徵三十％的誘因不足，有些房東寧可私下與房客協調，請房客不要請領政府的租金補貼，租金可算便宜一點。

市府：考量租稅公平性訂定

陳正輝說，政府興建社會住宅的成本高昂，動輒十億元以上，包租代管是釋出既有的空、餘屋，市府考量財政狀況、政策目的、租稅公平性及稅收影響，綜合評估後訂出適當的減徵比率，租稅優惠實施年限為五年，社會住宅從核准興辦的當年度起算，包租代管自媒合成立的租賃契約生效日起算，公益出租人是從市府認定的有效期間起算。