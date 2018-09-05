〈北部〉40產銷履歷好物 農糧署印型錄促銷

2018-09-05

鎖定台灣百大企業推廣

〔記者王峻祺／花蓮報導〕宜蘭、花蓮、台東通過產銷履歷驗證面積約達一千八百五十公頃，農糧署東區分署今年將三縣優質稻米、蔬果及茶葉等四十家生產業者、農民及產品資訊集結成冊，提供消費者選購，並強化產銷履歷認知，初版型錄共發行三百本，第一階段鎖定台灣百大企業進行行銷推廣。

農糧署東區分署長陳啟榮說，東部擁有得天獨厚的地理環境及純淨水源、土壤，孕育出許多優質農產品，農產品經產銷履歷驗證機構親赴田間，確認生產過程符合「台灣良好農業規範」（TGAP），並針對水源、土壤及農產品進行重金屬及農藥殘留檢驗，確保生產不危害人體健康後，才能核發使用「產銷履歷」（TAP）標章。

他說，今年出版的「宜花東履歷農產精品型錄」中，收錄宜蘭上將梨、三星蔥，花蓮文旦柚、富里米及茶葉，還有來自台東的釋迦及紅龍果等四十件通過驗證的東部農產品。

陳啟榮說，每一項通過產銷履歷驗證的農產品，均可在「產銷履歷農產品資訊網」查詢到農民生產紀錄，確認來源及生產過程，保證消費者都能吃得安心，精品型錄首刷共發行三百本，主要流通於台灣百大企業間，未來將視受歡迎程度評估是否追加預算出版第二、三刷，並擴充更多農產介紹，讓產銷履歷農產品安全、安心的理念，持續深植在消費者的日常生活中。

農糧署東區分署統計，截至今年七月，宜花東三縣通過產銷履歷驗證面積約一千八百五十公頃，其中稻米驗證面積為一千五百四十二公頃，果樹類一百廿四公頃、蔬菜類一百零二公頃、茶葉類八十一公頃、雜糧特作類一公頃。