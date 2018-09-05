〈北部〉瑞穗鄉有地不還「原」 頭目批「不當鄉產」

2018-09-05

當年日人強占建屋 本應歸還原住民

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉公所名下多筆土地，為二戰後日本人離開後的房產，轉登記給瑞穗鄉公所，戰後實際使用房屋、土地的原住民，爭取將土地增劃編為原住民保留地，鄉代會最近以土地是「珍貴的建地」為由決議暫時擱置，等待選舉結束再討論，昨引起瑞祥部落頭目林仁賢不滿，他以國民黨的「不當黨產」作比喻，認為這有如「不當鄉產」，應該儘快歸還給原住民！

林仁賢說，當初因為日本人來了，強占部落族人的土地蓋房子，日本人走了，部落族人回到土地居住、使用，「後來莫名其妙變鄉有地」？幾十年來族人按時繳稅金、租金給鄉公所，說嚴重一點，這些鄉有土地「類似國民黨的不當黨產」，本來就該歸還原住民，族人無法接受代表會的決定。

公所提增劃編保留地案 鄉代會擱置

瑞穗鄉代表會上月卅日臨時會，鄉公所送七筆鄉有土地增劃編原住民保留地案至鄉民代表會審查，引起代表熱烈討論，原住民代表人數屬弱勢，最後「決議」擱置到選後、明年下一屆代表再議。

代表會主席陳廖安說，有爭議的七筆土地有四筆在瑞祥村瑞祥段、三筆在青蓮段，總面積一千一百多坪，其中瑞祥段的四筆，土地使用分區及類別為鄉村區乙種建地，且就位於瑞穗溫泉區內，溫泉路三段就有多家溫泉民宿及會館，可說是瑞穗溫泉的「蛋黃區」；青蓮段則是一般農業區相當搶手的甲種建築用地，地價不便宜。他說，依照地方制度法，鄉有地的處分是代表會職權，且這些土地都是建地，選前處理「時機敏感」。

鄉代痛心不顧土地正義 公所：須依法

原住民選出的鄉民代表林玉芬則對此表示「痛心」。她說，國有財產署土地的保留地增劃編作業，只要會勘完畢沒有爭議就能進行地上權設定，族人五年後就能拿到所有權狀，卻只有鄉鎮公所、縣府土地需要代表會、議會通過，原住民土地正義遭到如此對待，「真的很不平衡」。

鄉公所表示，七筆土地都在上個月完成保留地增劃編作業初審，申請人也都符合資格，但依法鄉有土地處分需要代表會通過，公所也是很無奈。