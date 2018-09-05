〈北部〉增加綠覆率 宜蘭3年種5600樹

2018-09-05

年底大同、南澳種黃花風鈴木

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府相中南澳鄉、大同鄉、冬山河沿岸、宜蘭運動公園等地，計畫在二到三年內種植五千六百棵樹，年底先在南澳、大同及宜蘭運動公園種下一千四百棵，打造「韌性城鄉，森林宜蘭」，增加全縣綠覆率。

縣府選定的樹種，包含黃花風鈴木、櫻花、紫葉槭、黃金串錢柳、藍花楹、落羽松，年底將在大同鄉、南澳鄉種一千棵黃花風鈴木及櫻花，宜蘭運動公園栽種四百棵落羽松。

2都計細部計畫 明訂應種樹木

另外，縣府在「變更蘇澳（新馬地區）配合新城溪以南、三號道路以北地區細部計畫案」、「擬定羅東都市計畫（治水防災國土復育促進地區）細部計畫案」等兩項都市計畫的土地使用分區管制，也明訂應種植樹木、詳列建議的優先樹種，如黃金串錢柳、宜蘭縣樹台灣欒樹、茄冬及樟樹等樹種。

代理縣長陳金德說，苗木價格如果太高，縣府就不會考慮種植，他責成樹藝景觀所，從國外進口樹木種子，自行培育苗木，降低種樹成本；農業處估算，種植一棵樹可減碳五至十公斤，若種植五千六百棵，應能減少五十六公噸以上的碳，成為重要環保指標。

陳金德表示，除了這五千六百棵，未來在龍潭湖、梅花湖、縣內其他重要河川、湖泊也將廣植樹木，有些道路在設計時，也會納入植樹規劃。