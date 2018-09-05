〈北部〉竹市濱海水岸改善工程 明年4月完工

2018-09-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府打造新竹漁人碼頭工程完成國際風箏賽場、親子沙灘及停車場和道路改善工程後，昨天再進行「濱海水岸改善工程」動土典禮，市長林智堅說，這項工程除會進行浮動碼頭鋼構除鏽上漆，也會增設公共藝術品與打卡點，並延伸既有護堤拋石，讓市民更親近海岸，提升新竹漁港整體景觀，預計明年四月完工。

林智堅：提升新竹漁港整體景觀

林智堅說，經市府與新竹區漁會和漁民討論，將進行浮動碼頭的除鏽和重新上漆，讓新竹漁港兼具觀光休閒功能外，也能讓漁民捕魚的工作環境更安全。

林智堅說，新竹漁人碼頭已蛻變成高人氣與歡笑的觀光景點，像去年完工的「國際風箏賽場」，原本是一片柏油地，經改造後每年舉辦的國際風箏節已成為漁人碼頭的招牌活動；今年爆紅的「魚鱗天梯」更成為大新竹地區的網紅聖地，每到假日總是滿滿人潮在此賞夕陽及潮汐。六月剛完工的親子沙灘更是小朋友的最愛，如今新竹漁人碼頭已脫胎換骨成一個兼顧漁業、休閒與觀光的漁港。

投入五千五百萬經費 改善碼頭設施

林智堅表示，市府在南寮漁港已投入逾十一億元經費，現在為提高漁民作業安全，市府也爭取五千五百萬元經費，要進行漁港疏浚工程，提供漁民朋友一條安全的作業通道，並改善碼頭道路下陷與排水問題，規劃「漁民專用動線」，區隔遊客與漁民工作場域，未來市府也會爭取經費改善漁港直銷中心環境，提升南寮在地漁業產業，引進觀光商業模式，讓漁業活動再升級。

產發處長吳甲天說，此次「濱海水岸改善工程」將把已廿七年未維護的浮動碼頭區進行鋼構除鏽、上漆，並增設公共藝術品做為打卡景點，同時延長三百公尺的拋石護岸海堤，及新增一道三米寬的階梯，來保護漁港北側堤防，讓新竹漁港的浮動碼頭觀光產業再升級，並保障漁民作業安全。