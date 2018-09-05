〈北部〉克服心臟病 獨輪車少年世界賽「穿金戴銀」

首度出國比賽 抱回3金2銀佳績
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市十四歲少年劉佳穎，有先天性心臟疾病，但他不向疾病妥協，練就獨輪車好功夫，日前首度出國參加在韓國舉辦的第十九屆世界獨輪車錦標賽，奪下分齡組個人三金二銀的優異成績；苗栗市長邱炳坤昨天接見表揚，並頒贈六千元獎金鼓勵，讚許他是「台灣的驕傲、苗栗的驕傲！」
邱炳坤讚劉佳穎是台灣、苗栗的驕傲
就讀後龍鎮新港國中小國中三年級的劉佳穎，有心臟先天性主動脈閉鎖不全及逆流，無法從事太過劇烈的運動，但他國小五年級時，見班導師羅吉君騎著獨輪車「十分帥氣」，便跟隨羅吉君學習。羅吉君也發現佳穎對於獨輪車「有過人的毅力」，傾囊相授。
怕母擔心偷學 醫生評估後全力支持
但劉佳穎擔心母親楊曉媛擔心，起初瞞著媽媽偷偷學，即便跌的瘀青擦傷，也隱忍不說，讓楊曉媛一度懷疑「是不是在學校與同學發生衝突」，直到一回，楊曉媛提早下班到學校接兒子，發現兒子在練習獨輪車，才恍然大悟。
楊曉媛說，練習獨輪車不容易，跌倒是家常便飯，雖然不捨，但每每見到佳穎「跌倒了，就爬起來再試」，讓她深切感受到孩子對獨輪車的堅持，且醫師也評估佳穎的身體可以，全力支持。
日前赴韓參賽 與二千四百多位選手較高下
世界獨輪車錦標賽於七月卅日到八月十日在韓國安山舉行，共有卅多國、二千四百多名選手參賽，台灣有一百四十一名選手參加；劉佳穎是唯一來自苗栗縣的選手，也是他首度出國比賽，拿下十四歲組的軌道、跳遠、下坡賽項目三面金牌，及跳高、越野障礙賽的兩面銀牌，是該組最佳選手。
對於獲獎，劉佳穎感謝教練的耐心指導與媽媽的全力支持；他說，練習的過程很辛苦，但能夠逐一挑戰、克服，「很有成就感」，身體狀況也因練習獨輪車更好，他會持續精進，未來希望成為獨輪車教練，推廣這項運動。
羅吉君說，獨輪車可以訓練孩子的平衡感、專注度及挫折容忍度，但目前在縣內尚不普及，也缺乏合適的練習場地，希望苗縣府能支持推廣。