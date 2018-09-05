〈北部〉《桃園》地景藝術節佈展遭竊 「飛羽」不見了

2018-09-05

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園地景藝術節十四日至卅日即將登場，分為「慢遊富岡」、「藝遊中壢上河圖」、「水young青塘園」三個展區，邀請國內外藝術家創作五十件裝置藝術。其中，由生態藝術家周靈芝與老街溪巡守隊、興國國小學生等，在中壢展區近環北橋、小公園路口共同創作的「飛羽」作品，八隻具可愛意象的白鷺鷥，才完成兩天竟不翼而飛。

市府文化局昨為此貼出告示，呼籲民眾勿隨意觸摸與攜回，也報請警方追查並加強巡邏展區防竊。

藝術家：若追不回 將原址擺放大照

該展區「水的密碼」裝置藝術是由「飛羽」、「魚兒回來了」、「植物球」等作品組成。「飛羽」是周靈芝與老街溪巡守隊、興國國小學生共同利用鐵雕塑做框架，再用布繃出白鷺鷥展翅、飛翔、覓食等動作，雖然材料費用不高，畢竟是共同創作的心血，如果「飛羽」無法尋回，她打算在原址擺設原作品的放大照片，藉此機會傳達藝術創作無價的理念。

周靈芝昨一早得知「飛羽」不見了，相當錯愕，已向警方報案失竊；她也自我解嘲，可能是作品太可愛、精緻，所以「被默默地收藏了」。另也上網協尋，希望「飛羽」可以「飛」回到原來的小土丘上，讓更多人能欣賞它的美。

佈展期尚未投保 暫拉警戒線貼告示

文化局強調，地景藝術節活動期間有投保公共意外險和藝術品的保險，對於佈展期間作品鬧失竊，文化局很無奈，因佈展期間尚無法投保，展期登場前，會在作品四周拉警戒線和貼上告示，同時請警方加強巡邏，以保護作品的安全。