〈北部〉花蓮震後拚觀光 國旅卡消費金額增4成

2018-09-05

加倍補助效果最好 刷卡金額達1.24億

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮年初遭逢○二○六地震，觀光產業大受影響，立委蕭美琴、行政院東部聯合服務中心爭取多項振興計畫，其中以鼓勵公務員國旅卡加倍補助效果最好。東服中心指出，今年四月到七月為止，較去年同期成長四十％，刷卡消費金額一點二四億元。

立委蕭美琴在地震過後，向行政院爭取從四月到今年底，公務員持國旅卡到花蓮合格特約商店消費，不限行業別，在補助總額內實施加倍補助。依據統計，去年四到七月國旅卡在花蓮消費金額為八千八百卅萬元，消費人數二萬七千八百八十八人次。

公務員消費人數 比去年同期成長41.5%

東服中心執行長許傳盛說，在實施振興補助措施後，今年四月到七月止，公務人員在花蓮縣刷卡消費人數三萬九千四百六十四人次，與去年同期相比，成長四十一點五％，刷卡消費金額達到一點二四億元，也比去年同期成長四十％。

另外，推廣花蓮旅遊「三三五五」住宿花蓮旅宿進行補助專案部份，補助旅行團部分計有五百五十家旅行社提出，參團人數達到六萬九千四百五十四人，總補助金額近五千萬元；自由行「三三五五」部分，申請人數共計十四萬二千多人，總補助金額約七千萬元。

許傳盛說，面對天災襲擊花蓮，中央政府第一時間即全力支持花蓮縣府所需援助，觀光部分更是動用多項振興觀光計畫，觀光局花東縱谷國家風景區管理處拍攝「East of Taiwan國際行銷影片」，透過影片將花東特殊地質地景、人文歷史以故事及畫面行銷國際，日文版本閱覽突破五百卅萬人次。