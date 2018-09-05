〈北部〉竹北市沿河街改單行道 車快事故多

2018-09-05

縣府：請警方加強取締超速

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市沿河街住戶抱怨，沿河街改為西向單行道後車速變快，加上彎道處鄰近住家出入口，且有樹籬遮擋視線，容易發生車禍；縣府與地方人士現勘檢討，決議將再加強交通標誌、標線，並請警方加強取締超速。

竹北市三十公尺寬的外環道路環北路去年元月通車，由於民眾對於複雜動線不習慣，試辦第一週出現壅塞、甚至逆向行駛的險象，縣府檢討後將長約一公里的沿河街改為西向單行道。

但沿線住戶仍頻頻抱怨，沿河街從雙方變成單向兩個車道，汽、機車車速過快，彎道處鄰近住家出入口，且有樹籬及電桿造成視線死角，容易發生車輛擦撞，並威脅用路人的行車安全。

交規科：設警示標誌、標線

會勘結論，交規科表示將在沿河街入口處，設置交通警示及前有測速照相的標誌，路面劃設減速標線；另外提出兩個方案，其一為調整車道為一汽車、一機車專用道，其二是縮減路寬，延長住家路口前方的槽化線，以促使車輛靠右側堤防行駛，兩方案將請道安專家評估。

警方：加強移動式測速

竹北警分局交通組表示，沿河街速限五十公里，七月曾發生一起死亡車禍，係汽車倒車不當，導致機車騎士煞車後摔倒不治。未來研擬在該路段放置爆閃燈，請派出所加強實施移動式測速。