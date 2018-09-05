〈北部〉新竹市有線電視收費貴 議會民進黨團促降價

2018-09-05

落實分組收費 讓市民可自由選頻道

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會民進黨團昨天提出有線電視的費率應降價及落實分組收費等訴求，並要求市府在年底要召開的「有線電視費率審議委員會」嚴格把關，讓市民能自由選擇頻道，也呼籲有線電視公司主動降價到合理水準，拿出積極的收視服務方案。

黨團：目前費用仍高於其他縣市

黨團幹事長李妍慧說，新竹市的有線電視公司目前是一家壟斷獨占，長期收費在每月五百廿元以上，去年雖降價廿元，費用還遠不及其他縣市低廉，要求有線電視提出合理的分組收費標準及基本電視組合。黨團總召鄭宏輝說，分組收費制是NCC規定的趨勢，很多縣市已開始實施，分組收費就像午餐要吃陽春麵、牛肉麵或滿漢全席，想吃什麼應可自己選擇。

單一業者長期壟斷 民眾無從選擇

市議員林盈徹和施乃如也說，接到許多民眾陳情，竹市有線電視選擇方案少，強迫民眾消費，無從選擇，要求應保障收視戶權益。市議員鄭貴元、曾資程、劉聲正也說，新竹有線電視在地經營廿年，長期壟斷竹市，價格卻比其他縣市高。

李妍慧說，嘉義市有線電視提供A組兩百元及B組五百四十元的分組選擇，比竹市（基本組五百廿元），嘉義市基本頻道費用一個月就便宜三百廿元，一年相差三千八百四十元。台南市也有基本組兩百元的選擇。

民進黨團要求市府嚴格審查有線電視公司的費率，且應實施分組收費制，建議分為兩百元/月，三百五十元/月，四百五十元/月等不同收費組別，供民眾選擇。

市府：廣納意見 維護消費者權益

市府行政處表示，上月已邀集費率審議委員及振道有線電視召開座談會，將廣納各方意見，維護消費者權益。

振道：已提分組收費送市府備審

振道表示，已提出每月兩百元基本頻道和每月五百廿元的分組收費制送市府備審，會尊重費率委員會最後決議。