〈中部〉發黑香蕉當午餐水果 幼兒園挨轟

2018-09-05

〔記者歐素美／台中報導〕林姓家長在臉書社群「我是潭子人」PO文，控訴潭子區某私立幼兒園提供發黑香蕉等不均衡飲食給幼兒食用，造成孩子肚子痛，教育局及衛生局分別到場稽查，因業者昨提供給幼兒的飲食未符合均衡六大類食物，食物留樣重量不足等，衛生局及教育局皆限期業者改善；教育局並表示，若一個月內未改善，將依幼兒教育及照顧法開罰三千至三萬元。

林姓家長表示，兒子就讀該幼兒園時，回家常喊肚子痛，有時還痛到半夜掛急診，原本從未懷疑過學校的餐點狀況，無意間發現小朋友吃的餐點和園方發的菜單不一樣，才開始覺得奇怪，只好拜託園方內部人員提供菜色照片。

結果發現，「午餐水果是黑掉的香蕉」、「午餐配菜常吃麵筋」、「戶外教學的早餐，將土司切成九宮格，一人最多九分之二」、「週五親子旅遊發剩的餐盒，當天放車上一整天後帶回去冰，又變成隔週一的早餐」，甚至用三分之一個鹼粽或沙琪瑪當成孩子的早餐。

林男表示，不是要幼兒園讓孩子吃大魚大肉，但至少應新鮮均衡，「身為教育業，應該至少要有點良心」。孩子目前已轉學就讀其他幼兒園，很少再發生肚子痛的狀況。

市府稽查 限18日前改善

教育局及衛生局昨獲報皆到場調查，衛生局發現業者的從業人員有一人未有體檢證明，冰箱也未放置溫度計，食物留樣重量也不足，限期九月十八日改善；教育局則發現園方昨中午提供的餐點未符合均衡六大類食物的要求，違反幼兒園教保服務實施準則，限業者一個月內改善，否則將依幼兒教育及照顧法開罰三千至三萬元。