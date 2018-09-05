〈中部〉中央公園5座滯洪池 通過豪大雨考驗

2018-09-05

兼具雨水暫置與防洪功能

〔記者張菁雅／台中報導〕位於水湳智慧城的中央公園將在九月底試營運，是全國首座大型都會型生態公園，園區依地形設置五座滯洪池，兼具雨水暫置與防洪功能。建設局表示，中央公園順利通過八月下旬連續豪大雨的考驗，讓台中進一步落實「海綿城市」的精神。

建設局指出，中央公園開發時，規劃五座依不同降雨量滯留雨水空間的滯洪池，用較大面積的公有土地做為滯洪空間，同時提高綠覆率，利用植物本身保水的特性，降低公園內水量流速，並提高地面透水性，使雨水滲透至地下，降低地表逕流還能涵養水源。

其中一座滯洪池，排水屬於中央管區域排水，收納水量排入港尾仔溪；其餘四座滯洪池則以串聯方式，將水量排入惠來溪，屬於台中市管區域排水，可有效降低下游地區的淹水情形。

總滯洪量約96個標準游泳池

建設局指出，依「水湳經貿園區排水計畫」規定，滯洪池法定量體為十七萬七千五百噸，而中央公園五座滯洪池量體總容量為十八萬七百五十五噸，多出法定容量三千兩百五十五噸；若依一般競賽規格的標準游泳池（五十公尺長、廿一公尺寬、一．八公尺深）量體一千八百九十噸，中央公園的總滯洪量，相當於約九十六個標準游泳池。

建設局長黃玉霖表示，因應未來全球氣候變化，「海綿城市」為城市的未來趨勢，中央公園在都市計畫細部計畫的檢討階段，已規劃整個區域的滯洪排水計畫，並於滯洪池內設置智慧化超音波水位計偵測水位，當水位計偵測到水位高於規範值，控制中心即以廣播引導遊客移至安全位置。