〈中部〉再造霧峰風華 建聯合行政辦公園區

2018-09-05

〔記者陳建志／霧峰報導〕市府推動「舊城新生」成功翻轉中區後，為了再造霧峰風華，並打造具國際特色的行政中心，以花園城市的概念結合長青學苑，興建區公所、衛生所、幼兒園、派出所和戶政事務所的「霧峰聯合行政辦公園區」，地下並闢設兩層停車場；此外，規劃將廣達十公頃的第二公墓公園化，設置「生態森林公園」，總經費達七．二億元，要讓霧峰重現風華。

屯區市區化 興建如花園般辦公園區

市長林佳龍昨表示，中區推動「舊城新生」已看到成果，積極規劃進行原縣區山、海、屯的「舊城新生」。強調霧峰從過去霧峰林家到省議會，具有豐富的歷史人文底蘊，尤其霧峰光復新村更是台灣第一個以英國「花園城市」概念興建的政府機構，目前公所在九二一地震受損，一旁的衛生所和幼兒園也老舊漏水，為了提供民眾更舒適的洽公空間，並落實屯區市區化，將興建宛如花園般的「霧峰聯合行政辦公園區」。

總經費約5.4億 並闢地下兩層停車場

建設局長黃玉霖表示，新的辦公園區將結合一旁歷史建築「長青學苑」，市府編列約六千萬預算，進行長青學苑立面整修復原，以及內部空間活化再利用，現有公所拆掉後，將結合後方停車場，興建區公所、衛生所和幼兒園，讓老少共學。至於目前衛生所和幼兒園的空間，則規劃為戶政事務所和霧峰派出所。為了解決附近停車問題，將一併闢設地下兩層、可供三百輛汽車和三百輛機車停放的停車場，因緊鄰斷層帶，新建物提高安全係數，總經費預估約五．四億。

霧峰第二公墓 將闢十公頃森林公園

林佳龍並宣布，將斥資約一．二億，推動已禁葬多年的霧峰第二公墓公園化，在此闢設廣達十公頃的「生態森林公園」，將設置步道系統、入口廣場、森林遊戲場，並結合一旁的霧峰圳闢設水圳綠道，讓霧峰重現花園城市的風華。

建設局表示，整起規劃案目前已在進行先期規劃及可行性評估，規劃完成後，將由民政局協助公所進行後續細部規劃與興建。