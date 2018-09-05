〈中部〉日月潭紅茶 進軍日本九州超市

2018-09-05

30間店開賣 熊本熊站台

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投日月潭紅茶聞名中外，魚池鄉農會為推廣紅茶的日本市場，近二、三年積極赴日展售，近期則獲日本頗具規模的連鎖超市Aeon青睞，於日本九州卅間通路同時開賣日月潭紅茶，日方甚至還請出當地熊本知名吉祥物「熊本熊」站台，為日月潭紅茶搶攻日本市場寫下新頁。

魚池鄉農會表示，此次日本九州卅家超市同時販售，是近年農會赴日展售供貨量最大的一次，不僅茶葉有六百六十罐，茶包也有二千盒，並配合台灣名品展一起推出，現場還有專人沖泡試喝，喝過的民眾約有半數出手購買，市場接受度還不錯。

小包裝市場反應不錯

農會說，日月潭紅茶產業始於日治時期，因此日本民眾對台灣紅茶都很有興趣，此次展售的日月潭紅茶，都是小包裝罐裝茶葉，或是小盒裝的茶包，產品單價折合台幣約三百多至五百元，算是好入手的體驗價格，在提升日月潭紅茶知名度上，應有加分作用。

展售期間日方也大力推廣行銷，並派專人現場試泡，提升紅茶詢問度，之後甚至建議農會，以後要配合節慶檔期推銷，才能讓高單價的日月潭紅茶，有機會接觸到伴手禮市場，讓更多民眾看見。

Aeon連鎖超市在全日本有五○八家分店，此次僅是在九州全境展售，由於為期超過一週的展售獲得不錯回響，明年度將會擴大產品類型，並分析各地消費喜好，將各項日月潭紅茶品種，透過不同的包裝或禮盒形式，再度前進日本行銷，希望能讓日本民眾品嘗到優質的日月潭紅茶。