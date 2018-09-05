〈中部〉「花甲食堂」護老 嘉市拚一里一據點

2018-09-05

〔記者王善嬿、曾迺強、林宜樟／嘉縣報導〕嘉義市政府「花甲食堂—作伙呷百二」老人食堂計畫，第三個據點福民社區「花甲食堂」昨天揭牌運作，氣氛熱鬧；市長涂醒哲說，老人家中午出來用餐，可增進社會互動、減少人際孤立、吃得營養健康，市府會逐年擴點，達到一里一據點目標。

福民據點啟用 涂醒哲為長輩盛飯菜

福民「花甲食堂」由涂醒哲偕夫人鄭玉娟，與福民社區發展協會理事長黃朝明、社會處長張元厚，及市議員陳幸枝、蔡文旭、王美惠、陳姿妏等人揭牌啟用，他們還為長輩盛飯菜。

社會處長青及社會行政科長李憶君說，花甲食堂總經費約六十萬元，每個社區最高補助二十萬元，今年由興村、磚窯跟福民社區試辦，四月起到年底每週有四到五天提供老人定點餐食，總服務人數約一百八十人，明年編列一百萬元預算擴設六個據點。

關懷腦麻兒 蕭淑麗手做月餅

無黨籍市長參選人、議長蕭淑麗昨率青年軍到嘉市腦性麻痺協會，手做月餅關懷腦麻兒，她表示，即使是簡單動作，腦麻兒都要受過訓練才做得出來，吃月餅可體會腦麻兒的努力。

中秋聯誼 黃敏惠陪長輩健走

國民黨市長參選人黃敏惠出席福民社區「中秋佳節健康走暨歌唱聯誼」，在番仔溝公園與阿公、阿嬤健走，提及垂楊大橋四年前完工，讓東、西區交通及往高鐵嘉義站更便利等。

嘉市弱勢關懷協會昨在無黨籍議員參選人徐國榮競選總部開輔具補助方案記者會，協會理事林朝宗說，民眾跟縣市政府申請長照輔具補助後，持公文向協會申請評估補助通過者，可獲補足購買輪椅、氣墊床等輔具的差額。

吳敦義到嘉縣 為吳育仁輔選

國民黨中央助選團本月一日成軍後，黨主席吳敦義昨到嘉縣為黨籍縣長參選人吳育仁輔選及拉抬基層士氣，他在朴子配天宮就「八二三水災」嘉縣災情，批評嘉縣治水工程設計品質沒到位。吳敦義下午拜訪耐斯集團愛之味股份有限公司，尋求支持地方選舉，耐斯副總裁陳鏡仁會後語帶玄機地說「我這一票是機密，投誰不能講」，不管哪一黨的候選人，都是好朋友，不會要求員工支持特定對象。