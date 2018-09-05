〈中部〉創新設計競賽 高三生奪金獎

2018-09-05

〔記者張菁雅／台中報導〕市府今年舉辦首屆「台中創新設計競賽」，祭出總獎金一百萬元，吸引來自全國三○七件作品參賽，四日公布成績及頒獎。獎金最高的獎項是專業組金獎，可獲得卅萬元，得獎者黃仁澤還是高三學生，令眾人刮目相看。

初審入圍55件 昨進行決賽

台中創新設計競賽分為專業組及新創組，報名作品有三○七件，初審入圍五十五件，昨天在市府進行決賽，並由市長林佳龍頒獎。

其中，專業組金獎作品是「CV3 桌上型CNC」，得獎者黃仁澤是台北市學學實驗教育機構高三學生，他用自己設計的CNC製作林佳龍的畫像，當場送給林佳龍。

黃仁澤說，他在國三時接觸到3D列印、無人機，經過一段時間，想要自己製作一台CNC，用來加工零件，就著手設計，這台桌上型CNC（Computer Numerical Control）電腦數值控制工具機結構以板金為主，能降低成本，製作時間也縮短，適合Maker（創客）或工作室使用。

另外，專業組銀獎為「智能指示燈」、銅獎為「甘蔗吸管」；新創組金獎為「Cycling」，銀獎為「漩渦式大型海面垃圾收集船」，銅獎為「拚。轉」。

林佳龍表示，入圍作品多元精彩，有的導入環保觀念，有的研發提升弱勢族群生活器材，還有因應工業4.0及人工智慧的時代設計，更有許多貼心的設計，也與綠色概念、文創、智慧城市發展有所連結。

林佳龍說，設計無所不在，不僅能豐富生活，還能帶來高產值，台中定位為「生活首都、創意城市」，市府爭取申辦二○二二年「世界設計之都」，並將今年訂為「設計元年」，希望設計導入這座城市。