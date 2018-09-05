〈中部〉被影射賄選 林佳龍將告抹黑者

2018-09-05

市長：負面選舉無法讓城市更美好

〔記者張菁雅／台中報導〕網路近日出現「林佳龍賄選畫面曝光」、「台中市長最黑暗的一面」等抹黑廣告，市長林佳龍四日表示，將委由競選團隊發言人張廖萬堅提告。他也說，負面選舉無法讓城市更美好，也配不上台中人的智慧，他會如四年前的宣示「走在光裡、選擇進步」。

林佳龍表示，前晚開始，許多朋友來訊告知在網路上看到大量指控他涉嫌賄選的廣告。他認為公眾人物應受檢驗，在上週三收到指控時就已說明，這是梨山後援會自辦的成員聚會，依名冊入場，主辦單位也主動提醒非成員不應入場，以免涉及不法。

林佳龍指出，對手選擇忽略這些澄清，繼續自顧自地、三番兩次用同樣的話術遂行抹黑，他很遺憾，對手到現在還認為抹黑是正確的選舉方式。他認為這是低估台中人的智慧，造謠抹黑不是台中人想看見的政治。

林佳龍也說，為了訴求乾淨的選舉，面對對手陣營不實指控，將由競選團隊發言人張廖萬堅代為提告，他也呼籲對手正面訴求，而他也會繼續堅持正向、訴諸政見與理念，如同四年前的宣示，要走在光裡、選擇進步，絕不讓台中倒走傳統惡鬥的回頭路。

張廖萬堅則說，近日將收集證據、找到刊登抹黑廣告的行為人，正式提告。

張廖萬堅：盧團隊烏龍爆料刷存在感

另外，立法院國民黨團昨天也召開記者會，再度指控林佳龍涉及賄選。張廖萬堅表示，盧秀燕團隊每日都找不一樣的人，用已被證實是烏龍的爆料，一而再、再而三誣指林佳龍涉嫌賄選，企圖藉此刷存在感。

張廖萬堅強調，請客、送禮、綁樁是國民黨慣用的方法，遺憾盧陣營因提不出市政願景與具體政見，卻寧可將選舉資源用來抹黑與毀謗林佳龍。