〈中部〉亞太青運 林佳龍：有信心辦好

2018-09-05

市長：中央支持 經費不是問題

〔記者陳建志、張菁雅／台中報導〕台中市舉辦「東亞青年運動會」遭東亞奧林匹克委員會（EAOC）單方面取消，市長林佳龍前天宣布，明年將在台中舉辦第一屆「亞太青年運動會」，昨天藍綠議員為此爭論，外界並質疑經費在哪？林佳龍昨天說，在中央支持下，經費不是問題，並肯定台灣選手此次在亞運亮眼的表現，有信心辦好國際性青年運動會，建立屬於台灣自己的體育品牌。

東亞青年運動會遭片面取消，市府在尋求國際仲裁外，為實踐對選手的承諾，打造青年選手的國際舞台，市長林佳龍前天在中央支持下，宣布明年將在台中舉辦第一屆「亞太青年運動會」。

綠營議員籲不分你我 共同支持

此議題昨天發酵，藍綠議員都在議會提出質詢，民進黨議員翁美春、邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤、張芬郁等人質詢時表示，東亞青運因中國打壓被迫取消，希望市府市府在尋求國際仲裁外，不要放棄任何救濟途徑，並呼籲大家應該不分你我，共同支持市府改辦亞太青運。

藍營質疑有哪些國家來參加

國民黨議員張瀞分、張廖乃綸、蘇柏興、李榮鴻則表示，前市長胡志強好不容易爭取來的東亞青運，在台中市長林佳龍手上搞砸，目前申復進度沒有消息，又說要辦亞太青運，搞得運動員及民眾一頭霧水，且亞太青運經費在哪裡？哪些國家會來參加？

林佳龍昨受訪時表示，舉辦第一屆「亞太青年運動會」獲得中央支持，將在籌備人力、經費及對外關係等層面上全力支持，後續待行政院召集會議後，將會針對預算進一步討論，強調預算不會是問題。

林佳龍並說，從這次台灣選手在亞運的傑出表現，讓大家對台灣選手的實力相當有信心，相信台灣一定有實力辦好國際性青年運動會，建立屬於台灣自己的體育品牌。