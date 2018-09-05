〈中部〉馬光大排砂包防災 褒忠農民淹怕了

2018-09-05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣馬光大排下游堤防去年就發生嚴重水患，治水單位用砂包緊急護堤，不堪此次八二三豪大雨衝擊多處崩堤水患更嚴重，農民要求儘速整治，褒忠鄉長張政國怒斥褒忠是被雲林縣政府拋棄的孤兒。

雲縣府︰提報應急工程爭取搶修

對此，雲林縣政府水利處長許宏博強調，從未放棄任何鄉鎮市，至於該段土堤是去年六月豪雨導致崩塌，災後縣府補助公所進行土堤加固，再以砂包應急並提報災後復建工程，受治水經費不足未通過，但已提報今年應急工程爭取搶修。

大水過後，馬光大排褒忠二號橋下游堤防只見砂包東倒西歪，農民及附近住戶不滿水利單位只用「砂包防災」，每遇豪雨就潰堤沿線農田全成汪洋一片，農作嚴重受損，罵聲連連。

張政國說，從擔任祕書到現在當鄉長在公所服務十七年，馬光大排褒忠段是傳統土堤從未整治，每遇颱風豪雨就淹，農民苦不堪言，公所從二○○六年起，每年都發公文請求縣府治理，至今都沒有下文。

張政國不滿縣府不徹底整治褒忠到東勢鄉交界約三公里的馬光大排，只是應急疏濬或給砂包，根本不敵大雨侵襲，讓人質疑褒忠是雲林縣最小鄉鎮，如孤兒一般，被雲林縣府拋棄。

許宏博表示，馬光大排正進行全線整治，唯治水一般原則是從下游治理起，縣政府已完成東勢至台西出海口段的整治工程，下一階段就是褒忠至東勢段，完成整治後，可望儘速讓鄰近鄉鎮擺脫水患之苦。