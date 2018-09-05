〈中部〉張花冠質疑「特別關愛」燈會？審計室︰非特例

2018-09-05

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣審計室昨在縣議會臨時會提出嘉縣一○六年度總決算報告，點出縣府未能切實審酌往年預算實際執行情形來籌編次年度預算等問題，促請改善；縣長張花冠反將一軍，質疑審計室在縣府年初舉辦台灣燈會期間，發二十餘件公文調閱資料，是「特別關愛」；嘉縣審計室主任陳正鏞回應，台灣燈會經費按審計法屬一○六年度，列入年度抽查計畫，歷來各縣市審計室均會查核轄內大型活動，嘉縣並非特例。

陳正鏞說，縣府未能切實審酌往年預算實際執行情形來籌編次年度預算，高估補助收入，近五年每年歲入比預算數短收金額約十九億餘元至二十四億餘元，一○三至一○六年歲出預算數年年增加，一○六年已擴增二十二億多元，但實際執行結果，決算數卻僅增四億三百多萬元，增加幅度未如預算數，顯見歲出預算編列未盡覈實，都需改善。

另，嘉縣一○六年度歲入決算審定為二百三十七億一千○五十九萬餘元，歲出決算審定為二百二十三億一千四百○七萬元餘元，剩餘十三億九千六百五十一萬餘元，債務舉借七十三億八千一百二十五萬元，償還八十億三千萬元，收支賸餘七億四千七百萬餘元，是張花冠上任最高。

燈會期間查核 張質疑造成人員困擾

張花冠表示，縣府上下在燈會期間手忙腳亂，審計室卻來函調閱資料，難道花博、農博都是這樣調閱？是否唯獨嘉縣被如此查核？不是不能調閱，但今年燈會史上最長最大，有必要在辦理期間查核，造成工作人員困擾？

審計室︰告知如有困難 可配合延後

陳正鏞說明，台灣燈會是縣府重要計畫，必須列入年度抽查計畫檢視，專案調查執行時，他曾拜會縣文化觀光局長許有仁、縣府綜合規劃處長李明岳等人，告知瞭解二十四天燈會期間，雖縣府忙碌，但抽查專案為法定執掌，若縣府有困難，審計室可配合延後，因燈會採購工程案非常多，才會發出多件公文。

陳表示，審計室堅守中立，台灣燈會多項工程在燈會結束後三十到四十五天才能完成驗收，考量縣府時程而延後辦理，燈會結算報告至八月二十三日才完成，調閱過程若有造成縣府人員不舒服，會檢討改進。