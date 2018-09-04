〈南部〉防堵中國非洲豬瘟 養豬業籲重罰走私

2018-09-04

〔記者王涵平／新營報導〕中國非洲豬瘟疫情擴散，南市動保處昨日舉行防範宣導暨誓師大會，產官疾呼加強防堵疫情進入台灣，養豬業者表示防疫提升至國安層級，建議加重走私刑罰，最好「抓到要槍斃！」

病毒強 死亡率高達百分之百

南市動物防疫保護處長吳名彬表示，依據世界動物衛生組織（簡稱OIE）疫情顯示，中國自上月三日首次發生疫情後，疫情已擴及六個省份，中國的疫情疑傳自原有非洲豬瘟疫情的蘇俄，是由病毒感染家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染，死亡率高達百分之百，如發生疫情，對養豬產業將造成嚴重衝擊。

南市豬隻飼養總數為五十六萬多頭，養豬產業佔六都之首，動保處今邀農委會動植物防疫檢疫局組長徐榮彬向養豬業者講授非洲豬瘟疫情防範，同時邀集農委會動植物防疫檢疫局高雄分局長傅學理、海巡署南部分署參議黃瑞原等各界人士誓師防堵非洲豬瘟，保衛南市養豬家園。

中華民國養豬合作社聯合社理事主席黃森田認為防疫提升至國安層級，相關走私法令不能不痛不癢，應特別提案加重刑罰，此外，目前淘汰母豬、載運仔豬的車輛沒有消毒，應該加強列管，有移動就要強制消毒，不能只是消毒水拿回去就好。

台南市養豬協進會理事長顏瑞進認為，中國的非洲豬瘟疫情影響很大，生物安全要注重，建議養豬場的抽血暫時停止，而加強消毒工作應提升層級，例如在路口進行消毒作業等。

台南市獸醫師公會副理事長張瑞峰指出，目前兩岸交流頻繁，建議列管曾至中國交流並參訪養豬場的人員，而業者如發現豬隻有異狀應立即通報。

動保處︰豬場應加強門禁及消毒

動保處表示，非洲豬瘟傳播途徑包括廚餘、直接接觸病豬或帶毒節肢動物叮咬後感染，並藉由人員衣服、鞋子、車輛進行機械性傳播，病毒冷藏可存活一百天、冷凍可存活一千天，不會傳染給人，如走私的生肉有病毒，一旦傳染出去，後果難以想像，台灣為非洲豬瘟非疫國，養豬場應更加強門禁管制及場內消毒等；廚餘餵飼養豬場應加強蒸煮設備，廚餘須經蒸煮一小時、溫度維持九十度Ｃ以上才能使用。

動保處呼籲，轄內豬隻飼養戶避免前往中國或其他疫區國家畜牧場進行參訪或接觸動物，返國後須更換衣物、淋浴並徹底消毒，一週後方可進入動物飼養場，以確保所飼養動物之健康及防疫安全，並應每日觀察動物健康情形，發現可疑疫情時，應立即主動通報防疫專線︰632-3039。