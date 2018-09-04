〈南部〉舞者突圍 世界賽奪獎飄國旗

2018-09-04

〔記者蘇福男／高雄報導〕代表台灣赴南韓競逐ＩＤＯ世界盃舞蹈大賽的「創舞極致舞團」，四名女團員勇奪三金一銀一銅，並機警應變得宜，讓我國旗、國旗歌成功突圍，舞伶們感動飆淚！

「有了二○一六年的吃虧經驗，我們這次自備了國旗歌，當司儀唱名要我們上台領獎前，工作人員突然說沒有我們的國歌，團員詹碧雲趕緊衝到休息區，把預備的國旗歌ＣＤ交給音控，否則輪到台灣隊上台受獎時，可能又是一片靜默了！」

團長郭盈伶說，今年ＩＤＯ世界盃舞蹈大賽有俄羅斯、烏克蘭、南韓、中國、丹麥和台灣十多國兩百多隊競技，八月廿四、廿五日於南韓春川一較高下，堪稱是今年亞洲最難打的舞蹈賽事。

在歷經四分之一、二分之一淘汰賽，直到最後晉級前六名的排位賽，台灣代表隊「創舞極致舞團」四名舞伶選手詹碧雲、莊嘉杰、王育蒨和謝宥萱，在東方舞／肚皮舞舞科共抱回三金、一銀、一銅。

青年組莊嘉杰更一人勇奪東方舞和民俗舞個人組雙面金牌，而詹碧雲、謝宥萱，也分別拿下「成人個人民俗舞組」及「東方舞表演組」銀、銅牌。

郭盈伶回憶說，二○一六年是南韓首次拿到ＩＤＯ世界盃比賽的主辦權，奪牌的選手都被邀請站在舞台中央，拿著國旗、唱國歌，但台灣代表奪牌選手被邀請到舞台中間後，「卻有一分鐘的時間是空白的」，直到司儀說「謝謝台灣」，選手一頭霧水黯然地下台。

事後南韓主辦方跟台灣選手說抱歉，因音響出狀況，所以無法播放國歌，有了前車之鑑，此次團員詹碧雲有備而來，一直把國旗歌ＣＤ帶在身上，當工作人員突然說沒有台灣國歌時，詹趕緊把預備的國旗歌ＣＤ交給韓國音控人員，音控人員沒有多想，也就很緊張地趕快把ＣＤ片放進去播放了。