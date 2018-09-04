〈南部〉陳其邁爭取職棒第5隊 韓國瑜贊同

2018-09-04

陳︰上任後2年內成立

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄棒球迷有福了！自從義大犀牛隊轉賣後，高雄市就沒有職棒隊，民進黨高雄市長參選人陳其邁昨表示，上任後將在二年內，爭取職棒第五隊在高雄成立。

陳其邁昨參加高雄市運動發展局揭牌典禮，他指出，上任後有三件事要推動，首先是在二年內，爭取職棒第五隊在高雄成立；其次是三年內爭取ＳＢＬ職籃在高雄設隊；最後是爭取二○三○年亞運在高雄舉行。此外，未來也要盤整閒置空間，結合民間資源成立十個國民運動中心。

針對職棒第五隊可能由哪家企業組隊？許多球迷都點名高雄傳統產業的中鋼。對此，陳其邁說，他與幾個民間企業都有談過，這些企業都表示很高興趣，他會與高雄龍頭國營企業儘速協商。

陳其邁強調，高雄有很多優秀棒球選手，希望從國小到職棒生涯，都能在高雄有完整計畫，他對職棒第五隊在高雄成立，「非常有信心」。

至於爭取亞運在高雄舉行，陳其邁解釋「這是一個目標」，高雄的場館條件是台灣最好的，二○○九年主辦世運，讓「高雄走出去、世界走進來」，世運主場館可容納四萬觀眾，也是台灣唯一國際賽事場館。

陳其邁表示，當時共有卅五個各類場館，可快速地整理、升級，只要再增加十幾個場館，就能爭取亞運，且高雄也有豐富國際賽事主辦經驗，加上國訓中心在左營，他將向行政院爭取，由中央與地方合作，合力爭取二○三○年亞運在高雄舉行。

韓︰還要力推電競產業

對於陳其邁的運動政見，國民黨高雄市長參選人韓國瑜表示完全贊同，強調只要能讓高雄曝光、帶動高雄運動風潮，他都非常支持且願意盡力從旁協助。

韓國瑜進一步指出，如果擔任高雄市長，一定大力推動電競產業，這次中華隊在亞運會電競示範項目有傑出表現，凸顯台灣有此潛力，而高雄的大專院校與高中職都有相關科系，他會在高雄全力發展電競運動相關政策，從產業到實際運動層面，相信高雄的人才有機會跟日、韓ＰＫ。