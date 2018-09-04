〈南部〉淹水不到50公分 每戶補助5000元

2018-09-04

汽機車泡水補助也放寬

〔記者方志賢、王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕家裡淹水不到五十公分有沒有補助？高雄市政府今決定放寬標準，對於八二三豪雨期間未達法規救助標準五十公分的淹水住戶，仍發放慰助金每戶五千元。代理市長許立明昨也宣布，泡水車輛也比照凡那比及梅姬颱風災後的慰助金標準來辦理。

許立明昨表示「只要有淹水，對市民生活都會造成一定程度的影響！」基於照顧市民，邀相關單位協商，決定另行籌措財源或動支第二預備金，來發放慰問金給未達法規標準的淹水住戶，希望幫助淹水戶早日恢復日常生活步調。

另外，對泡水車輛，市府也比照凡那比及梅姬颱風災後的慰助標準，也就是市民汽車損失達二萬元以上、機車損失達二千元以上，只要能出具相關證明提出申請，可分獲二萬、二千元慰助金。

即日起至28日截止申請

市府說明，只要是八二三豪雨期間淹水住戶，不論淹水是否達到五十公分法規標準，以及泡水車主，即日起到九月廿八日下午五點止，都可到居住地區公所填寫申請書，並請檢具相關證明：（一）淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等；（二）泡水車輛請檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

實際居住未設籍可申請

日前市府已宣布，只要是災害前實際居住高雄市，意即並非一定要為設籍於高雄的市民、僅需實際居住於高雄市即可，住屋有遭水淹至室內樓地板起算達五十公分以上者，依「高雄市災害救助金核發辦法」，每戶發給救助金一萬五千元，其中若屬低收入或中低收入戶則再補助五千元。

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另外，行政院也已經決定額外加發每戶二萬元。也就是說，符合前述法規標準的淹水住戶可領取淹水救助三萬五千元，若屬低收入或中低收入戶則是四萬元。

民眾對災害補助相關資訊有任何疑問，可向區公所詢問或可上網（網址：http://socbu.kcg.gov.tw/index.php）查詢。

高雄國稅局表示，因連日豪雨造成貨物和菸酒損失，受災戶應於卅天之內，檢具損失清單及證明文件，向所轄分局或稽徵所報備及辦理退稅。相關問題可洽0800000321查詢。