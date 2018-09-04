〈南部〉萬巒學校裝冷氣 最快11月中完成

2018-09-04

電壓不足、空間配置造成延宕

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉公所今年提撥年度結餘，以七百萬經費為全鄉六所中小學裝設冷氣，創全國先例，原本預計新學期開學前就能完工，但各校卻因各種因素而延宕，包括老舊校舍電壓不足、空間配置及收費規定等，學生想要吹冷氣恐怕還得等上一陣子。

萬巒鄉長林碧乾今年初召集鄉內五所國小、一所國中，提出裝設冷氣計畫，由公所依據共同供應契約辦理採購，未來維修、電費採使用者付費的原則辦理。

萬巒國中指出，學校電力供應系統過去沒有將裝設冷氣列入考量，恐怕電壓無法負荷，校方一邊裝設冷氣、一邊重新配電，最快十一月中旬才會裝完。

萬巒鄉的五所小學萬巒、五溝、赤山、佳佐及分校也遇上不同問題，有學校發現必須另找空間放置冷氣壓縮機，也有學校考量高樓層冷氣維修問題，另有學校擔心造成弱勢家庭壓力。

鄉公所一番美意卻遇上各種困境，但學生及家長多數仍抱持贊同態度，林姓學生說，夏天真的很熱，大家都很期待教室也能有冷氣吹；陳姓家長表示，冷氣裝設後可讓學生集體討論吹不吹冷氣，或是透過約定溫度來管理，學習如何將有限的資源最大化。

今年度完成裝設 收費再討論

各校目前陸續尋求解決裝設冷氣困境的方法，將先解決電力系統、空間配置等問題後，才會辦理採購與裝設作業，最慢仍會在今年度完成冷氣裝設，後續管理與收費辦法，與家長充分討論後才實施。