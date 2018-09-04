〈南部〉走過一甲子 東市大同戲院「危」牆拆除

2018-09-04

9年前燒毀 淪為治安死角

〔記者張存薇／台東報導〕台東市大同戲院有六十年歷史，九年前凌晨大火停業迄今，地方質疑斷垣殘壁有安全疑慮，也成為治安死角，台東縣政府建設處昨天上午展開拆除有崩塌危險的後方三層樓大高牆，建設處副處長蔡勝雄說明，僅拆除有危險疑慮的圍牆，建築主體仍應由業主自行處理。

大同戲院建於一九五八年，但因影視產業在一九八○年代走下坡，到一九九一年年全縣僅剩大同戲院，二○○九年凌晨大同戲院大火、屋頂全部倒塌損毀，直至二○一三年秀泰影城開幕，台東縣才再度有電影院。

大同里長吳佳真代表地方向縣府爭取拆除多年，她說，不只今年過年期間有街友進駐，上週五深夜更有十多位年輕人從一旁崩塌的圍牆處闖入，再加上之前也曾有火警疑慮，民眾真的很擔心，一再陳情希望拆除大同戲院。

爭取列歷史建築未通過

建設處原本排定六月全部拆除，但遭民眾質疑未經結構鑑定，也爭取保存，蔡勝雄說，文化處之前召開文資審議委員會，認定主體建物結構早就因火災破壞、無法列入歷史建築，而靠近成功路的三層樓高大圍牆牆面持續水泥塊剝落，確有危險，因此由建設處代拆。

因大同戲院位在巷弄間，要拆除的圍牆也非緊鄰路邊，拆除怪手昨天一早從精誠路打除側邊圍牆挺進，而三層樓高牆後方還有一間類似儲物間的空間、牆面也脆化破了一大個洞，屋頂的木樑則破損斷落，工人搭建鷹架人工先拆除木樑，建設處預估一週內打除有安全疑慮的牆面。

主體建築交由業主處理

而部分股東昨天一早也到現場關心，再看看這棟屬於台東市民共同回憶的戲院高牆最後一眼，股東高明光說，大同戲院占地五百多坪，卻有六十四位股東，大部分股東希望賣掉改建，能再度帶動地方繁榮，不過破損的主體建築難以處理，還待整合股東意見。