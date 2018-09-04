〈南部〉雨災造成開口死亡 牡蠣、文蛤價揚

2018-09-04

海水淡化致延遲性災損

〔記者楊金城／北門報導〕台南濱海養殖的牡蠣和文蛤，因○八二二豪雨連下十天雨，造成海水淡化，導致延遲性災損，牡蠣、文蛤開口死了，蚵仔產地價格上漲，目前已到一台斤一百四十、一百五十元，文蛤目前價格多在一台斤六十五元上下，災損加上愈到中秋市場需求，價格恐都將再上漲。

在北門潟湖、七股潟湖養殖的牡蠣，遭受豪雨災損，昨天市府漁業科統計有北門、將軍和七股蚵農一百戶申報，災害面積六百八十公頃，損害比率三到四成，換算災損面積二百七十公頃，漁業科長吳國霖說，今天截止申報牡蠣災損補助的災害面積應會再增加。

漁業科昨也會勘七股文蛤災損，目前災情零星，吳國霖說，文蛤如因豪雨發生延遲性災損，養殖漁民可在三十天內向公所專案申報、勘災，災損比率達二成才能比照這次豪雨災損補助。

養殖文蛤的七股三股里長黃仙立說，下太多雨，造成文蛤池內海水淡化，即使從大潮溝引海水到文蛤池，一樣是鹹度淡化的海水，易導致文蛤延遲性死亡，估算到中秋，文蛤產地價一台斤八十元以上。

在北門潟湖、七股潟湖養殖的牡蠣，遭受豪雨災損慘重，七股龍山里長王文財、北門三光里長曾進祥估算災損三、四成，原因都是下太多雨了，加上八掌溪、急水溪、將軍溪、曾文溪和區域排水將上游洪水排到近海、潟湖，導致海水淡化，牡蠣死亡。

北門蚵農邱永仁說，蚵仔產地價已漲價至一百四十、一百五十元，帶殼牡蠣目前一台斤五十元，愈近中秋節需求增恐再漲價。