〈南部〉台南淹水補助加碼 20公分以上未達50公分發5千

2018-09-04

超過一百公分者另加發一萬

〔記者劉婉君、楊金城／台南報導〕上月連日豪大雨造成台南市多個行政區淹水嚴重，代理市長李孟諺昨天宣布淹水補助加碼，原本不補助的淹水二十公分以上、未達五十公分的受災戶，每戶將發給五千元慰助金；而積淹水超過一百公分者，除原有補助五千元之外，另加發一萬元慰助金。淹水五十公分至一百公分的補助則不變。

申報時間將延至本月底

依照相關規定，房屋淹水補助須在十日內申報，受災戶申請期限原將於六日截止，昨天確定加碼後，社會局長劉淑惠表示，申報時間將延至九月底，但鼓勵受災戶儘早辦理，市府會盡快完成相關請領作業，將補助款項儘速發送到受災民眾手上。

李孟諺表示，全市因豪雨積淹水五十公分以上的受災戶，目前已受理超過九千戶，死亡的雞、鴨、豬總計也達到八十四萬隻。目前中央已針對淹水五十公分以上者，比照莫拉克風災，補助兩萬元，而對於過去沒有補助的淹水二十公分以上、未達五十公分的受災戶，市府也決定加碼補助五千元，中低收入的福利戶則除了原有的五千元，同樣加碼五千元。

淹水五十至一百公分的受災戶，維持中央兩萬元、市府五千元補助，超過一百公分者，市府再加碼一萬元，總計可領到三萬五千元補助。

初估經費將在一億元以內

李孟諺指出，初估發出的淹水補助將在一億元以內，經費來源包括莫拉克風災的結餘款兩千三百萬元、企業及基金會等各界的捐款（目前善款累計約一千萬元），不足的會動用市府第二預備金或災害準備金。

李孟諺表示，個人也會在適當時間捐款，並鼓勵市府同仁與主管自由響應一日捐。

學甲、北門區慘淹，原本住家淹水五十公分才有救助，只差幾公分就不補助，公所被指刁難，學甲平和、宅港、三慶、北門錦湖等里長們昨天為災民抱不平，呼籲放寬救助標準，不要讓淹水戶受「二次傷害」造成民怨。

另外，對於有受災戶反映淹水時來不及拍照，民政局代理局長林振祿表示，可在公所會勘時由受災戶現場指出淹水位置後丈量、拍照，再由公所依照當地淹水狀況的平均值進行評估審核。