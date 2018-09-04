〈南部〉同日入祀忠烈祠 消防員、護理師奇緣

2018-09-04

杜秋妹曾為黑鷹殉職蔡邑敏接生

〔記者王秀亭／台東報導〕二月乘黑鷹直升機後送蘭嶼病患殉職的護理師蔡邑敏，與七年前助民摘蜂殉職的消防小隊長李光先昨天入祀忠烈祠，李光先遺孀杜秋妹見蔡母楊秀菁時直呼緣分奇妙，丈夫過世七年，竟與自己二十八年前在蘭嶼接生的蔡邑敏一同入祀忠烈祠，杜、楊二人相擁而泣。

台東縣今年有兩位烈士入祀忠烈祠，其一是蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏，今年二月五日深夜，隨黑鷹直升機執行病患後送任務，卻因天候異常，隨直升機落入一千公尺深的大海殉職。

杜先夫李光先 為民摘虎頭蜂窩殉難

另一位則是台東縣消防局小隊長李光先，在七年前十月二十九日協助報案民眾摘除有危害生命之虞的虎頭蜂窩，卻受黑尾虎頭蜂群攻擊，倒地不醒，與死神奮戰二十天後不治。

昨天入祀典禮由台東縣長黃健庭主祭，兩人家屬皆到場，入祀儀式時，楊秀菁得知與女兒一同入祀的李光先遺孀原來是二十八年前在蘭嶼為蔡邑敏接生的衛生所護士，會後趕忙相認。

李光先遺孀杜秋妹說，當年是蘭嶼衛生所護理師，蔡母懷著蔡邑敏，因羊水提前十天破裂，遇上天候不佳，無法後送台灣，只能與衛生所醫師靠簡單設備，盡力為胎位不正的蔡母接生，「體型嬌小的我還爬上病床幫忙推頭。」終於順利生下蔡邑敏。

杜與蔡父母相認 直呼是上天安排

杜秋妹與蔡邑敏父母蔡清賢、楊秀菁直呼二十幾年前的緣分，如今又再度牽起，或許是上天安排，讓兩個認識的人可以在天上互相關心照顧。

蔡清賢對於女兒入祀忠烈祠表示，感到光榮，未來還要繼續爭取在蘭嶼設置紀念碑，目前以蘭嶼的民意代表仍在努力，但島上土地多為原住民保留地或國有地，希望縣府等單位可以協助，不希望偏鄉醫療困境因時間久遠而被淡忘。