〈台北都會〉教導自閉症學生寫作 「超人」獲優良教師獎

2018-09-04

〔記者周彥妤／台北報導〕九二八教師節將屆，被學生封為「超人老師」的台北市劍潭國小教師林迺超，秉持「天生我材必有用」的教育理念，以「超人」的智慧細心指引自閉症學生投入寫作、參加徵文比賽，學生也拿下不少寫作獎項，找到自己的一片天，林迺超昨獲頒優良教師的殊榮。

台北市教育局昨天在木柵高工舉辦「敬師月活動記者會暨優良教師頒獎典禮」，與會者包括副市長陳景峻、教育局長曾燦金、中等學校及公私立國小校長協會、台北市教師會等，合計五十二名老師榮獲優良教師殊榮。陳景峻感謝獲獎老師奉獻，也盼加強學生品格教育，並提前祝福大家教師節快樂，場面溫馨。

劍潭國小林迺超老師獲獎

其中獲獎老師劍潭國小林迺超，藉由閱讀理解及寫作課程，引導低口語自閉症學生張楷承投入寫作，不但減緩學習焦慮，也提升自信心，尤其張楷承的作品「面對失落，我可以微笑」、「媽媽的一天」，更曾獲海峽兩岸徵文活動獎項，張楷承昨也特地與媽媽到場祝賀「超人老師」獲獎，感謝老師教導。

張楷承提筆的感謝稿提到，「超人老師」林迺超人如其名，有著超人的智慧與毅力；老師秉持「天生我材必有用」的教育理念，亦步亦趨帶著他邁向寫作的路，讓原本缺乏自信的自己，在寫作的舞台上漸露曙光，更驅使他勇敢大步向前走。