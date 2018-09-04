〈台北都會〉文宣藏巧思 市長選將競選小物吸睛

2018-09-04

姚茶杯組 走精緻風

〔記者蔡亞樺、黃建豪、簡惠如／台北報導〕各市長參選人以創意博取年輕人青睞，特別製作競選小物吸引選民目光，民進黨參選人姚文智與國民黨參選人丁守中設計潮Ｔ及口罩，融合理念或政策議題，另姚的茶杯組，杯身刻劃台北市地圖，正反擺放有兩種設計，別具巧思；而市長柯文哲的文宣品項不多，主要作為募款之用。

姚文智團隊於五月推出首波競選Ｔ恤，以綠色系列設計、印有「TAIWAN TAIPEI」字樣的七款潮Ｔ，頗受好評，結合姚文智訴求的國家首都定位。第二波文宣以摺頁形式，說明八大政見的主軸，封面刻意不提姚文智，維持姚以政策為競選主步調。

近日姚團隊完成一對茶杯組的競選小物，首度曝光，姚文智競選辦公室發言人洪立齊指出，一款杯子的綠底杯身，其概念是「點亮台北」，還有白色點點構成的台北市地圖，另一杯子則有浮雕設計及飛機圖樣，正反放看到的是不同的設計，概念是廢松機變公園，把理念與政見融入文宣品，十分精緻有巧思。

丁Ｑ版口罩 結合抗污

丁守中以議題結合文宣品，丁守中競選辦公室發言人楊植斗表示，目前已推出Ｑ版丁守中圖像為封面的口罩，結合抗空污等議題來進行宣傳，在丁守中即將開幕的台北未來館，還會提供文創商品及印有丁守中Ｑ版頭像的雞蛋糕來吸引選民目光。

柯文宣品 要捐款才有

柯文哲設計的競選小物多是作為募款之用，四年前首屆參選時，特製文宣品五花八門，從「台北調」專輯與網紅合作桌上遊戲，到毛巾、筆記本、背包、POLO衫、競選背包等各式競選小物，都是支持者捐款後才能獲得。今年參選連任維持一貫的作風，但文宣品種類單純不少，僅印有選舉主視覺「KP」衣服、胸章、標語貼紙、柯語錄貼紙與托特包共五種，在七月籌募選舉經費時贈送。