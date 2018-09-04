〈台北都會〉〈2018市議員選情初探系列一〉《中山大同》綠看好全上 《中正萬華》藍綠8席穩了

2018-09-04

《中山大同》綠帶時力拚勝選 藍陷艱困

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市中山大同區選舉二○一四年民進黨四席全上，合計超過九萬票，其中三名現任議員得票各超過兩萬四千票，使得年底選舉，雖是十八人搶八席的大亂鬥，不少選區內議員仍看好民進黨選情，甚至有機會四加一帶著時代力量新人林亮君一同勝選；反觀國民黨選情，恐因新黨、泛藍無黨籍參選人的加入，使票源更分散。但民進黨議員顏若芳指出，這屆民進黨議員都被定義成柯黑議員，因此流失的年輕票源很難評估，恐成為下屆選舉的一大變數。

綠議員憂被歸柯黑 恐流失年輕票源

中山大同區今年有十八人登記參選，民進黨、國民黨、時代力量、親民黨、新黨、致公黨、樹黨、公民黨合計政黨十四人參戰，加上四名無黨籍參選人，比二○一四年選舉增加四人參選。國民黨市議員陳炳甫分析，這屆選舉十四人中，真正有實力的只有九人，但下屆有十八人登記，泛藍、無黨參選人林婕麗經營了四年變得更強，時力新人林亮君比台聯強，沒有人可以估出時力會吸到多少票，而民進黨基本盤夠穩，使得國民黨選情比本屆嚴峻許多，人人有機會、個個沒把握。

該選區雖普遍看好民進黨四席全上，民進黨新人陳怡君表示，下屆民進黨因顧忌時力的林亮君而婉拒配票，本屆拿兩萬多票的三名現任議員都想拿最高票，會使得新人選情艱困。但依民進黨的情勢來看，本屆台聯的八千票，就算都給林亮君，以民進黨本屆囊括九萬多票，要達到二○一四年當選低標一萬三千票讓四席全上仍不是問題。

泛藍無黨籍選將加入 藍選情嚴峻

但顏若芳指出，民進黨三位現任議員都被打成「柯黑」，勢必造成年輕選票流失，因此民進黨選情沒有外界想像中樂觀，不是只有新人艱困，現任也是超級艱困，沒有配票就得各自努力。

另有傳聞指，柯文哲積極提拔該選區較有機會的小黨議員，包含親民黨議員林國成、時力林亮君與無黨籍林婕麗，有意拉下民進黨反柯議員王世堅與梁文傑。但綠營人士認為，王、梁兩人本屆都拿到最高的兩萬六千多票，接近林國成得票的兩倍，不太可能被拉下，且王世堅發行的「柯黑卡」也十分熱門，在中山大同區，被冠上柯黑名號不見得是負分，反而成為監督市政的政績表現。

《中正萬華》童、林酒駕退選 選情趨穩定

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市中正萬華區近期發生無黨籍議員童仲彥、國民黨議員參選人林冠勳酒駕退選，也讓藍綠議員選情產生變化。地方人士分析，原本童仲彥、林冠勳、民進黨新人吳沛憶及無黨籍參選人徐立信「四方角逐」搶兩席，但童退選後，民進黨四席選情趨於穩定，而林退選由議員鍾小平接手後，徐立信也較難搶到藍營票，國民黨也保下四席，戰況形成「童仲彥酒駕，綠營四席穩了；林冠勳酒駕，中正萬華八席都穩了。」

童仲彥、林冠勳原與另2將搶2席

下屆中正萬華區有十九名參選人競爭八席議員寶座，較二○一四年十五人參選更激烈；其中，民、國兩黨各提名四席，國民黨全為老將，民進黨則是三位老將加一名新人。而在小黨及無黨籍方面，掛著「台北監督連線」的無黨籍徐立信，打著柯文哲與親民黨招牌，自二○一四年落選後持續地方服務，原本也能吸引部分藍軍選票。

徐立信親柯 恐仍拚不過藍綠老將

然而，地方人士指出，自林冠勳廿二日酒駕遭市黨部停權，改徵召較有地方資歷的老將鍾小平遞補之後，國民黨四席趨於穩定，尤其國民黨在中正萬華區長期落實「責任里」配票，就算是背後有親民黨色彩的徐立信也很難有機會跟「正藍軍」競爭選票。

綠營人士分析，童仲彥曾有兩屆、八年實力，累積不少基層服務，既使去年因為毆妻事件而退黨，仍有六千票以上的實力。豈料，童八月十一日在基隆發生酒駕事件後宣布退選，讓原本備受威脅的四位綠營議員參選人頓時覺得壓力大減，但也不敢掉以輕心，因童在退選後也把看板位置、選舉資源都給「柯家軍」的徐立信。所以有現任議員表示，不應該忽略徐立信二○一四年落選後深耕基層四年的實力，「現在又與柯文哲合體，實力不容小覷。」