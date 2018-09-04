〈台北都會〉文資保存 侯友宜推「異地重組」

2018-09-04

〔記者李雅雯、賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天到新莊老街和居民座談公辦都更，他表示新莊老街是歷史文物傳承所在地，推動都更要和文史工作融合，有價值的建物也可以「異地重組」；另外，對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天提出的體育政策，侯友宜嘲諷抄襲，以網路術語「八十七分」形容。

侯友宜到新莊老街宣傳「都更三箭」政策，他表示有些歷史文物在推動都更的過程仍要保留建築設計和文史，整合的面貌才符合都市更新的精神，他要讓新莊老街「新舊並存、風華再現」；侯友宜昨晚也到板橋區國泰市場參加普度平安餐會，他表示台灣社會需要團結、不分顏色，「我唯一有的就是為市民、國家打拚的顏色。」

諷蘇體育政策 抄襲跟進

對於蘇貞昌昨天提出的體育政策，侯友宜用網路流行術語嘲諷說，「給他八十七分，不能再高了。」新北升格後已蓋了十二處國民運動中心、兩處興建中，蘇貞昌任內沒有半間，蘇提出的增設社區運動空間都是跟著市府的腳步走，「所以說他八十七分，有跟到就有分數。」

對於蘇貞昌主張把新北市政府體育處調升為體育發展局，侯友宜說，鼓勵全民運動風氣，讓身體健康而降低勞健保費開銷，這才是要走的路。

侯辦的新聞組副組長徐維遠表示，侯友宜上週提出體育行動政見，包括媒合企業補助選手、完善訓練場地、輔導選手轉型教練、開放城市運動空間、運用新北沿海資源等，蘇貞昌所提的政見「相似度超高」；徐酸說，從都更、公托、友善兒童空間到運動政見等，感謝老縣長持續跟進並用「超越模仿」、「近乎追隨」的方式，表達對侯友宜的認同。