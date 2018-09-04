〈台北都會〉土城也爆 新北登革熱累計25例

2018-09-04

土城女性個案 近期沒去新莊

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市的本土型登革熱疫情又擴大，昨天再增兩例，全市累計已達二十五例，值得注意的是，前二十四例都集中在新莊區，一半以上與菜園有關，但第二十五例已擴大到土城區，個案的工作地點及住家都在土城，並未去過新莊區，確切的感染源正在調查中。

衛生局指出，新莊區海山里的五十四歲女性（案二十四）及土城區明德里五十一歲女性（案二十五），皆於八月三十日出現發燒、頭痛等症狀，經登革熱快篩呈陽性而通報後確診，案二十四住院中，案二十五在家休養，治療後的狀況穩定。

衛生局調查，案二十四與案二十二的住家皆鄰近新莊區豐年菜園，研判與先前的菜園群聚感染有關，案二十五的活動範圍以土城區住家、工作地、市場與新北高工為主，近期未曾去過新莊區。

個案有同事住新莊 但無症狀

衛生局長林奇宏表示，理論上，蚊子不太可能從新莊區飛到土城區，中間一定經過二至三人的傳染，目前找到一項連結，案二十五婦人工作的工廠，有一名送貨員住在新莊區瓊林里私人菜園附近，但送貨員未出現明顯症狀，是否與新莊區的菜園群聚感染有關？必須進行血液檢查、比對基因序列，才能釐清感染源。

林奇宏說，已針對所有個案的住家及活動地周邊進行孳生源清除與噴藥消毒工作，並密切觀察土城區是否有其他個案出現；新莊區豐年菜園已列為高風險區域，實施化學噴消並封園管制人員進出，民眾切勿進入採收農作物，若有拒絕、規避或妨礙防疫作為，將依傳染病防治法處以最高的三十萬元罰鍰。

病媒蚊傳播 不會人傳人

衛生局指出，登革熱是透過病媒蚊傳播，與患者肌膚接觸、共用餐具等並不會感染，北部登革熱的病媒蚊是白線斑蚊，南部為埃及斑蚊，被帶有病毒的斑蚊叮咬之後就會感染，一般人多出現發高燒、頭痛、骨頭痠痛、後眼窩痛等症狀，但也有些人的症狀不明顯甚至沒症狀，患者發病前一天到發病後的五天內稱為「可感染期」或「病毒血症期」，此時若再被斑蚊叮咬，這隻斑蚊將感染登革病毒，病毒在蚊子體內經過八至十二天增殖，具有終生傳播病毒能力，當病媒蚊再叮咬其他人，就把病毒傳染給另一個人。