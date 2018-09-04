〈台北都會〉〈市場改建〉沒用省錢北農版 議員質疑有人從中牟利

2018-09-04

柯再提吳要備詢 陳景峻也嗆聲

〔記者郭安家、沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧，提出的第一果菜批發市場改建替代方案，比台北市政府版省十一億元，台北市長柯文哲上週卻嗆「她懂什麼東西！」柯昨下午於議會市政總質詢表示，如有意見就進來市長室討論，並認為吳要到議會備詢；身兼副市長的北農公司董事長陳景峻更加碼嗆吳，「請神容易送神難。」但爆料有北農版替代方案的台北市議員簡舒培也隔空說，她只是提醒別因有人想從中牟利，就忽略省市民荷包的方法。

吳依法不須備詢 可去議會「報告」

吳音寧昨回應，連柯文哲自己都說，依法北農公司總經理不需要備詢，如果因第一市場改建等重大公共工程，外界有疑問，她可以去議會「報告」說明，也可在北農公司與議員現勘，但並非備詢這種方式。

簡舒培昨早先於廣播節目表示，一位已離開北農公司的爆料人，無法接受北農版出現後，工務局、市場處不以專業拒絕該版本，僅回文要北農公司和攤販公會溝通，若同意才來做；但北農公司僅是房客，房東改建房子，房客提出想法，市場處應召開會議統合大家需求，若北農公司開會成了反客為主。

議員：提省錢改建案 吳遭攻擊

簡舒培說，最後市場改建方案送到市長室討論時，沒有北農版；爆料人懷疑是不是吳音寧提出省錢版本才被攻擊。她說，上週質詢時發現，柯文哲真的不知道北農版，柯對大事件都很仔細，為何對北農版毫無所知？

對於市長不知北農版，新工處長林志峯昨回應，局處提給市長的設計版本就包含北農所提出的需求，如中繼市場要加入環場車道，所以並無所謂提送「北農版」或「市府版」的設計，但因吳音寧今年有參加過市長室會議提出構想，所以市長清楚北農的想法。

林志峯解釋，目前該案僅有先期規劃廠商所提出的評估報告，也只有通過都市設計準則，根本不是最終設計版本；未來細部設計要交給得標的統包廠商，因此沒有定調設計，還有很多修正空間，否認民進黨議員簡舒培暗指要圖利特定廠商。

市場處長許玄謀說，市場處也沒有看過所謂的「北農版」完整版，並說市府所提出來的版本不僅包含了北農需求、也包含了北市蔬菜同業公會、青果公會、漁業公會的意見，隨時都會滾動式修正。